България е сред 22-те държави срещу участието на Русия в биеналето на Венеция

Ако решението не бъде преразгледано, ЕС може да спре европейското финансиране за изложението

Решението на венецианското биенале на изкуството да позволи на Русия отново да участва в международната художествена изложба през 2026 г. предизвика сериозна реакция в Европа. 22 държави, сред които и България, подписаха общо писмо до ръководството на фондация “Биенале ди Венеция” с призив да бъде преразгледано участието на Руската федерация. Писмото е адресирано до президента на биеналето Пиетранджело Бутафуоко и до членовете на Управителния съвет на институцията. Копие е изпратено и до италианския министър на културата Алесандро Джули. В него министрите на културата и външните работи на 22 европейски страни подчертават, че в настоящите обстоятелства участието на Русия е “неприемливо”.

Подписалите държави са България, Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция и Украйна. С включването си България се присъединява към общата европейска позиция, която поставя моралната отговорност на културните институции в контекста на войната в Украйна.

Остра реакция дойде и от ЕК. В съвместно изявление заместник-председателят Хена Виркунен и еврокомисарят по културата Глен Микалеф заявиха, че решението да се позволи на Русия да отвори отново своя национален павилион на 61-ото издание на биеналето не е съвместимо с общия европейски отговор срещу руската агресия.

От комисията предупредиха, че ако решението не бъде преразгледано, ЕС може да обмисли спиране или прекратяване на европейското финансиране за фондацията на Биеналето. Според европейските институции културата трябва да защитава демократичните ценности, свободата на изразяване и открития диалог, а не да се превръща в инструмент за политическа пропаганда. В писмото се изразяват и опасения, че Русия може да използва участието си в престижния международен форум, за да създаде образ на международна легитимност въпреки продължаващата война срещу Украйна и разрушаването на украинското културно наследство.

Италианският министър на културата Алесандро Джули също изрази критика към решението, като заяви, че изкуството е свободно само когато се развива в условията на свободно общество. В същото време той призна, че фондация “Биенале ди Венеция” е независима институция и правителството трябва да уважава нейната автономия.

От своя страна президентът на биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити позицията на институцията, подчертавайки, че събитието винаги е било пространство за културен диалог и че “затварянето и цензурата нямат място” в рамките на международния художествен форум.