Капитанът на "Реал" - жалък "Сити" 3:0, ПСЖ разби ...

150 м червен килим вече затвори най-прочутия филмов булевард в Холивуд за наградите "Оскар"

Пепа Петрова, Лос Анджелис

656
Статуетки “Оскар” в голям размер красят театъра за бляскавата церемония.

Как Ел Ей се подготвя за бляскавото събитие, което струва 58 млн. долара

Подготовката за 98-ата церемония на наградите “Оскар” вече е в разгара си в Холивуд. Участъци от булевард “Холивуд” са затворени за движение, докато екипи изграждат сцената и прочутия червен килим пред “Долби тиътър”, където ще се състои церемонията.

Най-престижните награди в света на киното ще бъдат връчени на 15 март, а началото е насрочено за 16 ч местно време в Лос Анджелис.

През следващите дни районът около театъра ще се превърне в силно охранявана зона, където ще пристигнат най-големите звезди на световното кино, номинирани за тазгодишните статуетки. Отцепването на този участък образува “тапа” за гигантския трафик в Ел Ей в пиковите часове. Но над 600 000 души в Ел Ей работят във филмовия бизнес, затова всички търпеливо изчакват в задръстването.

Рулата червен килим, които ще бъдат разстлани пред “Долби тиътър” СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ
Знаменитият червен килим пред “Долби тиътър” изисква усърдна работа по поставянето му. Той е дълъг около 150 метра и широк над 10 метра, а монтирането му отнема няколко дни и ангажира десетки работници.

Прочутата статуетка “Оскар” тежи около 3,8 кг и е висока 34 см. Тя е изработена от бронз и е покрита с 24-каратово злато.

Работници пренасят оборудване за сцената, където ще се състои награждаването.
Церемонията на наградите на Американската филмова академия се излъчва в над 200 държави и се гледа от стотици милиони зрители по света. Водещ на вечерта ще бъде комикът Конан О'Брайън, а организацията на най-бляскавото събитие в света на киното ще струва около 58 милиона долара.

Кои ще са

победителите?

Ето и прогнозите на анализаторите, които вече очертават основните фаворити за златните статуетки.

Най-добър филм

Филмът “Грешници” се смята за един от водещите претенденти.

Най-добър режисьор

Сред фаворитите е Пол Томас Андерсън за филма “Битка след битка”, който често се посочва като силен кандидат за режисьорската награда.

Най-добър актьор

Най-оспорваната битка се очертава между Тимъти Шаламе (“Върховният Марти”) и Майкъл Б. Джордан (“Грешници”), които са сред най-коментираните имена в прогнозите.

Най-добра актриса

Джеси Бъкли за ролята си в “Хамнет” е сред основните фаворитки в категорията.

Поддържащ актьор

Шон Пен се споменава като фаворит в “Битка след битка”, където играе с Леонардо ди Каприо.

Филмите, които могат да спечелят най-много награди, са: “Грешници”, “Битка след битка”, “Хамнет”, “Върховният Марти” и “Бугония”.

За най-добра оригинална песен прогнозата за победител е Beautiful That Way в изпълнение на Майли Сайръс.

Тази година обаче няма категоричен фаворит и надпреварата за статуетките се очаква да бъде изключително оспорвана, с възможни изненади в няколко категории.

