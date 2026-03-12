150 м червен килим вече затвори най-прочутия филмов булевард в Холивуд за наградите "Оскар"

Как Ел Ей се подготвя за бляскавото събитие, което струва 58 млн. долара
Подготовката за 98-ата церемония на наградите “Оскар” вече е в разгара си в Холивуд. Участъци от булевард “Холивуд” са затворени за движение, докато екипи изграждат сцената и прочутия червен килим пред “Долби тиътър”, където ще се състои церемонията.
Най-престижните награди в света на киното ще бъдат връчени на 15 март, а началото е насрочено за 16 ч местно време в Лос Анджелис.
През следващите дни районът около театъра ще се превърне в силно охранявана зона, където ще пристигнат най-големите звезди на световното кино, номинирани за тазгодишните статуетки. Отцепването на този участък образува “тапа” за гигантския трафик в Ел Ей в пиковите часове. Но над 600 000 души в Ел Ей работят във филмовия бизнес, затова всички търпеливо изчакват в задръстването.
Знаменитият червен килим пред “Долби тиътър” изисква усърдна работа по поставянето му. Той е дълъг около 150 метра и широк над 10 метра, а монтирането му отнема няколко дни и ангажира десетки работници.
Прочутата статуетка “Оскар” тежи около 3,8 кг и е висока 34 см. Тя е изработена от бронз и е покрита с 24-каратово злато.
Церемонията на наградите на Американската филмова академия се излъчва в над 200 държави и се гледа от стотици милиони зрители по света. Водещ на вечерта ще бъде комикът Конан О'Брайън, а организацията на най-бляскавото събитие в света на киното ще струва около 58 милиона долара.
Кои ще са
победителите?
Ето и прогнозите на анализаторите, които вече очертават основните фаворити за златните статуетки.
Най-добър филм
Филмът “Грешници” се смята за един от водещите претенденти.
Най-добър режисьор
Сред фаворитите е Пол Томас Андерсън за филма “Битка след битка”, който често се посочва като силен кандидат за режисьорската награда.
Най-добър актьор
Най-оспорваната битка се очертава между Тимъти Шаламе (“Върховният Марти”) и Майкъл Б. Джордан (“Грешници”), които са сред най-коментираните имена в прогнозите.
Най-добра актриса
Джеси Бъкли за ролята си в “Хамнет” е сред основните фаворитки в категорията.
Поддържащ актьор
Шон Пен се споменава като фаворит в “Битка след битка”, където играе с Леонардо ди Каприо.
Филмите, които могат да спечелят най-много награди, са: “Грешници”, “Битка след битка”, “Хамнет”, “Върховният Марти” и “Бугония”.
За най-добра оригинална песен прогнозата за победител е Beautiful That Way в изпълнение на Майли Сайръс.
Тази година обаче няма категоричен фаворит и надпреварата за статуетките се очаква да бъде изключително оспорвана, с възможни изненади в няколко категории.