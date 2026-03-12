Куентин Тарантино ще постави „приключенска комедия“ на театралната сцена в Лондон в началото на 2027 г.

Филмовият режисьор Куентин Тарантино ще гостува на лондонския Уест Енд, за да постави „буйна приключенска комедия“, чието действие се развива в Европа през 30-те години на XIX век, предаде Би Би Си.

Американският режисьор е най-известен с кървавите си филмови класики като „Криминале“, „Глутница кучета“ и „Убий Бил“, но сега е насочил вниманието си към театъра, като е написал и ще режисира пиесата The Popinjay Cavalier. Думата popinjay означава „суетен, превзет или самодоволен човек“, а cavalier може да означава кавалерист или учтив, галантен джентълмен, уточнява БТА.

Според съобщението пиесата ще бъде „буйна комедия на измамата и маскировката, вдъхновена от големите приключенски епоси на сцената и екрана“, и ще има премиера в началото на 2027 г. Тя е представена и като „мащабно тържество на театъра и неговата неизменна романтика, разказано със запазения стил и неподражаемо остроумие на Тарантино“.

Засега няма подробности кой ще участва в актьорския състав, кой театър ще бъде домакин на спектакъла или колко ще струват билетите. Това ще бъде дебютът на Тарантино като театрален драматург и режисьор. Той неведнъж е казвал, че планира да се оттегли от киното, след като заснеме общо десет филма. Досега той е режисирал девет ленти, ако двете части на „Убий Бил“ се считат за един филм.

Тарантино за първи път разкри плановете си да постави театрална пиеса миналото лято, когато каза в подкаста The Church of Tarantino, че творбата е „напълно написана“.

„Това със сигурност е следващото нещо, което ще направя. Ще започнем да задвижваме проекта през януари. Вероятно ще ми отнеме между година и половина и две години от живота, а ако има успех, ще трябва и да направим турне със спектакъла и всичко останало“, каза той тогава, цитиран от Би Би Си. „Подготвям се това да бъде успех. Ако се окаже провал, ще приключи много бързо.“

Пиесата на Тарантино се очаква да бъде голяма атракция и да даде допълнителен тласък на сцената в Уест Енд, въпреки че подобно събитие вероятно ще означава високи цени на билетите за феновете, пише още Би Би Си.