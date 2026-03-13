От Дубай до Европа делничните партита стават новата форма на социален живот, а моделът вече се появява и у нас.

Все повече големи градове по света променят начина, по който изглежда нощният живот. Ако доскоро клубовете се пълнеха след полунощ, днес най-оживените часове са веднага след края на работния ден. Новият модел, известен като afterwork, съчетава социализиране след работа и пълноценно клубно изживяване с музика, диджеи и танци, но без да се стига до късните часове на нощта.

Тенденцията се налага най-силно в градове с динамичен ритъм на живот, където хората търсят начин да излязат, без това да нарушава работната седмица.

Вместо да чакат петък, все повече хора избират да се видят с приятели или колеги още в четвъртък вечер, да отидат на клуб или бар и да приключат навреме за следващия ден.

Един от най-ярките примери е Дубай, където социалният живот отдавна е изместен към по-ранните часове. В бизнес кварталите баровете започват да се пълнят веднага след края на работния ден. Там този модел е известен като sundowners или срещи по залез, които често прерастват в парти. В клубове и барове като Soho Garden, Iris, Billionaire или CÉ LA VI музикалната програма започва от рано, но атмосферата остава типично клубна.

Анализи показват, че заведенията с програми между 18 и 22 ч. отчитат сериозен ръст на посещаемостта в делнични дни. Причината е, че хората искат социален живот, но не искат да губят следващия ден.

Подобна промяна се наблюдава и в Европа. В Лондон, Барселона и Милано четвъртък постепенно се превърна в един от най-силните дни за излизане. Много клубове започват събитията си по-рано, а делничните партита събират публика, която идва директно от работа. Социолозите обясняват това с промяната в начина на живот. Вместо една дълга нощ през уикенда, хората предпочитат няколко часа музика и срещи в средата на седмицата. Така социалният живот става по-чест, но по-балансиран.

Тази тенденция започва да се усеща и в България. В по-големите градове се появяват събития, които започват рано вечерта, но запазват усещането за истинско клубно изживяване.

От началото на годината в Пловдив се развива формат, при който четвъртък се превръща в ден за срещи,музика и танци след работа. В LunOrBar&Club вечерите започват още в 18 часа. Те включват гостуващи диджеи и тематични партита в различни стилове от urban и pop до електронна музика.

Според хора от бранша интересът към този тип събития расте именно защото съчетава купона със здравия разум.

Клубната култура не изчезва, а се адаптира към ритъма на работещите хора.