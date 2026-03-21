ТЕСТ: Трудно ли ви е да поискате чужда помощ?

1. Когато се изправите пред сериозен проблем:

а) Разчитате предимно на себе си.

б) Опитвате се да се справите сами, но бихте приели и чужда помощ, ако се наложи.

в) Търсите човек, който може да ви помогне.

2. Ако не разбирате нещо на работното си място:

а) Предпочитате сами да се справите с трудностите.

б) Ще опитате сами, но бихте се допитали до някой друг.

в) Винаги питате по-опитните от вас.

3. Как се чувствате, когато трябва да помолите някого за услуга?

а) Често се чувствате неловко и изпитвате неудобство.

б) Понякога се колебаете, но не бихте отказали помощ.

в) Напълно спокойни сте, това е нещо нормално.

4. Как се чувствате, когато някой забележи, че имате нужда от подкрепа?

а) Чувствате се неловко.

б) Изпитвате леко неудобство.

в) Радвате се на подкрепата.

5. В екипна работа обикновено:

а) Предпочитате да работите самостоятелно.

б) Разпределяте задачите си с другите.

в) Екипната работа винаги е най-приятна за вас.

6. Ако някой направи нещо вместо вас:

а) Често чувствате, че сте изгубили контрол върху ситуацията.

б) Приемате го спокойно.

в) Радвате се и изпитвате благодарност.

7. Ако трябва да придобиете някакво ново умение:

а) Учите се сами.

б) Предпочитате да комбинирате самостоятелно учене и чужди съвети.

в) Винаги имате нужда някой да ви помогне.

8. Когато се наложи да разчитате на близък човек:

а) Предпочитате да не натоварвате близките си.

б) Смятате го за напълно нормално.

в) Радвате се, защото това е част от връзката между хората.

9. Когато някой ви предложи помощ:

а) Почти винаги отказвате.

б) Понякога приемате.

в) Винаги сте готови да приемете чуждата помощ.

10. Когато някой ви предложи помощ пред други хора:

а) Предпочитате да откажете.

б) Приемате, но се чувствате леко неудобно.

в) Приемате я спокойно.

11. Кое е по-важно за вас?

а) Да се справите сами със задачите си.

б) Да намерите най-доброто решение във всяка ситуация.

в) Да усещате подкрепата и сътрудничеството на хората около вас.

12. Когато накой ви предложи помощ, първата ви мисъл е:

а) “Мога да се справя сам/а.”

б) “Може би ще ми бъде полезно.”

в) “Колко мил жест.”

Най-много отговори “а”:

Вие сте човек, който силно цени своята независимост и разчита предимно на собствените си възможности. Често се стремите сами да намирате решения на проблемите си и да се справяте с трудностите без външна намеса. Това говори за самостоятелност, увереност и вътрешна устойчивост. Понякога тази нагласа може да ви накара да поемате твърде много отговорности върху себе си. Добре е да знаете, че приемането на помощ не намалява вашата сила.

Най-много отговори “б”:

Вашият подход е балансиран. В повечето случаи се опитвате да се справяте сами, но не изключвате възможността да приемете помощ, когато ситуацията го изисква. Умеете да прецените кога е добре да се доверите на собствените си способности и кога е полезно да се вслушвате в чуждото мнение. Съчетавате добре самостоятелност и сътрудничество, което показва гъвкавост и зрялост в отношенията ви с другите хора.

Най-много отговори “в”:

Вие сте човек, който приема помощта и подкрепата на другите с радост и благодарност. Вярвате, че взаимопомощта е естествена и е важна част от човешките отношения. За вас е напълно нормално хората да си съдействат, да споделят трудностите си и да търсят чужда подкрепа. Тази нагласа ви помага да изграждате силни връзки и да подхождате с голямо доверие към другите. Важно е да се опитате да балансирате нещата и да разчитате повече на собствените си умения и способности.

5 съвета как да приемате подкрепа

1. Приемете, че никой не може да се справя с всичко сам. Дори най-самостоятелните хора имат нужда от помощ и подкрепа.

2. Разглеждайте помощта като сътрудничество. Често хората искат просто да бъдат полезни и това е причината да ви предлагат помощта си.

3. Позволявайте на близките си да бъдат до вас. Когато приемате подкрепата им, вие всъщност укрепвате връзката помежду си.

4. Имайте по-голямо доверие в хората. Понякога трудността да приемем помощ идва от страх да не изглеждаме уязвими пред другите.

5. Опитайте се да гледате на помощта като на обмен. Това е естественият баланс в отношенията между хората.