ТЕСТ: Трудно ли ви е да поискате чужда помощ?

1. Когато се изправите пред сериозен проблем:
а) Разчитате предимно на себе си.
б) Опитвате се да се справите сами, но бихте приели и чужда помощ, ако се наложи.
в) Търсите човек, който може да ви помогне.
2. Ако не разбирате нещо на работното си място:
а) Предпочитате сами да се справите с трудностите.
б) Ще опитате сами, но бихте се допитали до някой друг.
в) Винаги питате по-опитните от вас.
3. Как се чувствате, когато трябва да помолите някого за услуга?
а) Често се чувствате неловко и изпитвате неудобство.
б) Понякога се колебаете, но не бихте отказали помощ.
в) Напълно спокойни сте, това е нещо нормално.
4. Как се чувствате, когато някой забележи, че имате нужда от подкрепа?
а) Чувствате се неловко.
б) Изпитвате леко неудобство.
в) Радвате се на подкрепата.
5. В екипна работа обикновено:
а) Предпочитате да работите самостоятелно.
б) Разпределяте задачите си с другите.
в) Екипната работа винаги е най-приятна за вас.
6. Ако някой направи нещо вместо вас:
а) Често чувствате, че сте изгубили контрол върху ситуацията.
б) Приемате го спокойно.
в) Радвате се и изпитвате благодарност.
7. Ако трябва да придобиете някакво ново умение:
а) Учите се сами.
б) Предпочитате да комбинирате самостоятелно учене и чужди съвети.
в) Винаги имате нужда някой да ви помогне.
8. Когато се наложи да разчитате на близък човек:
а) Предпочитате да не натоварвате близките си.
б) Смятате го за напълно нормално.
в) Радвате се, защото това е част от връзката между хората.
9. Когато някой ви предложи помощ:
а) Почти винаги отказвате.
б) Понякога приемате.
в) Винаги сте готови да приемете чуждата помощ.
10. Когато някой ви предложи помощ пред други хора:
а) Предпочитате да откажете.
б) Приемате, но се чувствате леко неудобно.
в) Приемате я спокойно.
11. Кое е по-важно за вас?
а) Да се справите сами със задачите си.
б) Да намерите най-доброто решение във всяка ситуация.
в) Да усещате подкрепата и сътрудничеството на хората около вас.
12. Когато накой ви предложи помощ, първата ви мисъл е:
а) “Мога да се справя сам/а.”
б) “Може би ще ми бъде полезно.”
в) “Колко мил жест.”
Най-много отговори “а”:
Вие сте човек, който силно цени своята независимост и разчита предимно на собствените си възможности. Често се стремите сами да намирате решения на проблемите си и да се справяте с трудностите без външна намеса. Това говори за самостоятелност, увереност и вътрешна устойчивост. Понякога тази нагласа може да ви накара да поемате твърде много отговорности върху себе си. Добре е да знаете, че приемането на помощ не намалява вашата сила.
Най-много отговори “б”:
Вашият подход е балансиран. В повечето случаи се опитвате да се справяте сами, но не изключвате възможността да приемете помощ, когато ситуацията го изисква. Умеете да прецените кога е добре да се доверите на собствените си способности и кога е полезно да се вслушвате в чуждото мнение. Съчетавате добре самостоятелност и сътрудничество, което показва гъвкавост и зрялост в отношенията ви с другите хора.
Най-много отговори “в”:
Вие сте човек, който приема помощта и подкрепата на другите с радост и благодарност. Вярвате, че взаимопомощта е естествена и е важна част от човешките отношения. За вас е напълно нормално хората да си съдействат, да споделят трудностите си и да търсят чужда подкрепа. Тази нагласа ви помага да изграждате силни връзки и да подхождате с голямо доверие към другите. Важно е да се опитате да балансирате нещата и да разчитате повече на собствените си умения и способности.
5 съвета как да приемате подкрепа
1. Приемете, че никой не може да се справя с всичко сам. Дори най-самостоятелните хора имат нужда от помощ и подкрепа.
2. Разглеждайте помощта като сътрудничество. Често хората искат просто да бъдат полезни и това е причината да ви предлагат помощта си.
3. Позволявайте на близките си да бъдат до вас. Когато приемате подкрепата им, вие всъщност укрепвате връзката помежду си.
4. Имайте по-голямо доверие в хората. Понякога трудността да приемем помощ идва от страх да не изглеждаме уязвими пред другите.
5. Опитайте се да гледате на помощта като на обмен. Това е естественият баланс в отношенията между хората.