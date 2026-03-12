Соня Йончева с нов албум с белкантови арии, видеото към всяка е правено с помощта на AI

С репертоар от най-големите шедьоври на майсторите на белкантото – Белини и Доницети, е изпълнен новият аудиовизуален проект на Соня Йончева. Той се казва ĪCŌN, като отделните видеа от него ще се появяват първо в YouTube канала на певицата под формата на видео разказ за различни значими теми на нашето време.

Всеки един от видео-синглите ще бъде създаден с помощта на изкуствен интелект, зад който обаче стои екип от професионалисти, съобщиха от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events.

Първият сингъл се очаква да се появи другата седмица. Музиката е записана с оркестъра на опера „Карло Феличе" в Генуа с диригент Франческо Иван Чампа.

Заглавието на албума на латински означава „портрет" – с него Йончева ни кани да се вгледаме в собствения си образ на кръстопътя между миналото и бъдещето. Нейното послание е, че операта, в частност белкантото, не принадлежи нито само на епохата на ранния Романтизъм, нито пък на тази на късната технологична революция, а че е вечна, извън времето и пространството – каквито са и универсалните човешки емоции на обич, тъга, загуба, копнеж, тревога, надежда, които тя отразява и които винаги са съпътствали хората, включително във времената на големи обществени разломи, на каквито сме свидетели днес.

You tube каналът на певицата е на адрес https://www.youtube.com/@TheShlupy/videos