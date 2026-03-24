Торлаците - мистериозни и мълчаливи, но пеят

Цветан Цветанов, наричан от учениците си Господ Музика, издирва автентичните напеви по селата на Северозапада, а възпитаниците му и до днес показват на света уникалното музикално наследство

“Диви и необуздани балканджии", които според местна поговорка “се навеждат само за да пият вода”. Торлаците от Северозапада са общност, обвита в мистерия, а учените и до днес

спорят дали са наследници на древното тракийско племе трибали, или на прабългарите

Едно обаче е сигурно - те са българи с големи сърца, а не отделен етнос. Това категорично заявява пред “24 часа” етнологът д-р Анита Комитска, директор на Историческия музей в Чипровци.

Темата за произхода на торлаците се разглежда от редица учени, които защитават различни теории. “Експертите разглеждат две основни версии. В края на XIX век д-р Йоанис Басанавичус защитава тезата, че торлаците са наследници на тракийското племе трибали. Той забелязва, че занаятчиите в региона работят по образци и модели, характерни за тракийската традиция”, обяснява д-р Комитска. Друга теория е развита от изследователя Райко Сефтерски. Според него торлаците са потомци на прабългарите и са наследници на погранични военни общности. Той свързва и самото название с думата “тур”, която в някои тюркски езици означава “хвърлям ласо”. Експертите и до днес търсят истината между двете хипотези. Цветан Цветанов, основател на “Торлашки напеви” СНИМКА: Фейсбук

Едно от най-ранните тълкувания на думата “торлак” се среща в първия речник на Найден Геров. Там тя е обяснена като “диви и необуздани българи балканджии”. Вероятно заради този негативен оттенък допреди около 30 години хората в региона рядко са използвали това название за себе си. В торлашкия фолклор обаче думата има различно значение. Срещат се изрази като “Торлаци смо, юнаци смо” и “Торлак се навежда само за да пие вода”.

“Торлаците започват по-осезаемо да търсят и съхраняват своята идентичност през последните три десетилетия. Преди това те не са се самоопределяли толкова ясно като отделна общност. По-скоро хората от низините са наричали така планинските жители от региона”, казва още д-р Комитска.

Торлаците населяват и Югоизточна Сърбия – в районите около Пирот, които в миналото са били български територии. Днес съществуват български и сръбски дружества, които поддържат връзка между торлаците от двете страни на границата чрез събори и общи срещи. Любопитна подробност е, че хората от региона не са единодушни за названието си - някои се наричат “торлаци”, други “турлаци”. Това се дължи на особеностите на местния диалект, който има различни вариации в отделните села.

“Торлаците са по-затворени и по-мълчаливи хора, но когато трябва да помогнат на човек, разкриват душата си”, казва етнологът. По думите и обаче има и опити за различни интерпретации на тяхната идентичност.

Те са българи. Общността е етнографска, не етническа

Съществуват местни особености, но етническата им принадлежност е българска. И са достойни българи - по време на Балканските войни около 200 чипровчани, които по това време са били в Америка, се връщат в родината, за да участват във войните”, подчертава д-р Комитска. Сръбската страна упорито работи над тезата, че торлаците не са нито българи, нито сърби, а погранично население, но това не е вярно, категорична е тя. Д-р Анита Комитска, директор на Историческия музей в Чипровци, има 28 години стаж в Етнографския музей при БАН

Макар да са мълчаливи по природа, торлаците

разкриват най-добре душата си чрез своята музика

Именно тя става мост към популяризирането на културата им в последните десетилетия, а един от главните “виновници” за това е учител, наричан от учениците си Господ Музика. Цветан Цветанов обикаля селата в региона и с диктофон записва изпълнения на възрастни хора, носители на миналото.

След това нотира мелодиите и ги изпълнява със създадената през 2001 г. формация “Торлашки напеви". В архива си Цветанов

съхранява 78 записа на автентични торлашки песни,

с което има значителен принос към запазване и документиране на разнообразието на българския фолклор. Като учител по музика в гимназията в Монтана създава вокалната формация и превръща учениците си в професионални хорови изпълнители. Две десетилетия “Торлашки напеви” представя автентичен торлашки фолклор в многоглас на сцени в цялата страна и в чужбина.

Музикантите от “Торлашки напеви” продължават да разпространяват местния фолклор в България и по света дори след като учителят им напуска този свят. Наричан от учениците си Господ Музика, той запалва искрата за мнозина, които днес творят в сферата. За своята всеотдайна работа с млади хора и творческия му принос към съхраняването и развитието на българския фолклор и култура Цветан Цветанов е носител на престижната награда “Константин Величков” на Министерство на образованието, младежта и науката.

За неговата работа през годините съгражданите му поставят и паметна плоча до входа на гимназията.

Сред съвременните пазители на торлашкия фолклор е и гъдуларят Асен Асенов. Заедно с детско-юношеския си народен хор той възстановява песни

от стари сборници и от селата

в региона. Неговите ученици печелят награди на международни фестивали, а някои от тях днес също преподават фолклор в Монтана. Асен Асенов е и инициатор на конкурса “Напеви от Северозапада”, в който деца от цяла България изпълняват торлашки песни и съхраняват традицията.

Йорданка Цветанова, до нея ирландската звезда Робин Маколи

Маестрото пали съпругата си по рока, тя става беквокал на Робин Маколи

Дали във вените им тече кръвта на непобедимите трибали, не е доказано. Но и торлаците като трибалите се славят със силни жени. Доказателство за това е Йорданка Цветанова.

Само два месеца след загубата на своя съпруг тя намира сили да застане на неговото място в класната стая и да продължи мисията на учителя.

Така в онзи първи учебен час на 16 септември преди 5 години се налага именно Йорданка да обясни на децата какво се е случило с любимия им учител.

Цветанова продължава да се занимава с фолклор - подготвя ученици за Националното училище за фолклорни изкуства “Широка лъка”. Но не остава затворена само за този стил.

Разказва, че съпругът ѝ имал и друга страст - рок музиката. И няколко години след като Господ Музика напуска този свят, тя става беквокал за концертите у нас и в региона на ирландската звезда Робин Маколи, който бе вокалист на McAuley Schenker Group.

“Благодарна съм на съпруга си, че ми отвори душата за рок музиката!”, казва днес Йорданка.