Немска актриса влиза в ролята на Ружа Игнатова в новия сериал "Взимай парите и бягай"

Немска актриса Нилам Фарук в ролята на българката Ружа Игнатова в новия сериал „Взимай парите и бягай"

Талантливата немска актриса Нилам Фарук влиза в ролята на българката Ружа Игнатова в новия сериал „Взимай парите и бягай". Той разказва за възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета и престъпната схема OneCoin. 

Сериалът ще се излъчва по Нова тв от 21 март всяка събота и неделя. 

Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното й изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал.

Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.
Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята.  В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за „криптовалута за масите" и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия й бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). Ще бъде показано и раждането на OneCoin - проект, рекламиран като „убиец на биткойна", който привлича милиони инвеститори по целия свят.  

 Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.

Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.

