В Гърция: Везенков и Никол се разделиха

Александър Везенков и Никол Елефтериаду. Снимка: Инстаграм

Гъркинята Никол Елефтериаду се е разделила с баскетболната звезда Александър Везенков. Двамата с българина са сложили край на връзката си заради "различни житейски приоритети и професионални ангажименти", пише гръцкото издание basketvoice.

Раздялата е станала преди седмици, но двамата традиционно не споделят личния си живот. Никол вече е заличила снимките си със Саша в социалните мрежи, които и без това не бяха много.

Двамата бяха заедно в продължение на близо 4 години, като любовта им устоя дори и когато Везенков замина да играе в НБА за "Сакраменто Кингс". Именно Никол бе една от основните причини българинът да поиска отново да се върне в Европа.

След това двамата се събраха в Атина, но постепенно чувствата им са охладнели. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се фокусира върху лични проекти след края на кариерата си във водната топка през 2024 г. след Олимпийските игри. Дали причината е любовна мъка или друга, но българинът бе изваден от групата на "Олимпиакос" за мача с "Монако" в Евролигата.

"Двамата бяха заедно от 2022 г., като опитваха да избягват светлините на прожекторите, въпреки успехите си в спорта - Саша в баскетбола, а Никол - във водната топка. Раздялата на звездната двойка се е случила преди известно време, но бе оповестена чак сега, като причина за нея е това, че двамата имат различни житейски приоритети и професионални ангажименти, пише гръцкото издание basketvoice.

Саша и Никол се запознаха покрай спорта в "Олимпиакос". Той бе голямата звезда на баскетболния отбор, докато тя във водната топка при жените. През миналата година красавицата дойде и в Ботевград, за да подкрепи Везенков в мача на националния отбор срещу Швеция.

Александър Везенков и Никол Елефтериаду. Снимка: Инстаграм

