Анета Сотирова и Маргита Гошева в спектакъл за 100 г. от рождението на Леда Тасева

Анета Сотирова и Маргита Гошева ще излязат на сцената в спектакъла “Леда и думите”, посветен на 100-годишнината от рождението на голямата българска актриса Леда Тасева. Той ще бъде под формата на сценичен разказ за живота и творчеството ѝ, в който се преплитат спомени, стихове и документален филм. Идеята е на журналиста Георги Тошев, а премиерата ще бъда на 21 март в Драматичния театър в Пловдив. Спектакълът ще бъде представен и в София , Бургас, Варна, Видин, Перник, Враца - места, в които е живяла и играла Леда Тасева.