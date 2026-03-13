Певецът Роби с първи концерт в зала 1 на НДК

“Израствайки в малък град, далеч от светлините на прожекторите, даже не съм си позволявал да мечтая толкова високо” - така певецът Роби обяви първия си голям концерт, който ще бъде в зала 1 на НДК. Тогава той ще представи и новия си албум “Следа”, а с него на сцената ще излезе и съпругата му Пламена, която свири на барабани.

“Явно няма нищо невъзможно, стига да си упорит, постоянен и да не се спираш пред нищо. Искам да оставя поне една малка следа след себе си”, пише певецът в социалните мрежи за концерта, който ще е на 13 октомври.