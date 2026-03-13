Подкаст: Искра Донова: Ако влизаш в актьорската професия, за да си известен, си загубен

“Ако влизаш в актьорската професия, за да си известен, си загубен. Най-хубавото в нея е, че няма постоянен ритъм. Затова я обичам”, разказва Искра Донова в подкаста “24 часа от живота”. Макар че днес е сред разпознаваемите лица на театралната сцена, киното и тв сериалите, тя минава през период, в който се съмнява дали иска да продължи с актьорската професия. Завършва НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков и от него научава да се справя сама с ролята си дори когато срещу нея стои неподготвен режисьор. В един момент обаче губи посоката си и дори обмисля да живее в друга държава. Именно тогава решава да запише магистратура “Рекламен мениджмънт и визуален брандинг”.

Днес Донова се харесва повече отпреди и е по-спокойна да бъде себе си. “Чувствам се добре в кожата си. Горда съм със себе си за нещата, които съм постигнала. Те не са огромни, но са си моите върхове”, казва актрисата. В момента тя работи по нов проект, който не е свързан с актьорската професия – подкаст, посветен на психичното здраве на жени, преминали през инвитро процедури, път, който самата тя също е извървяла.

