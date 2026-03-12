Лео Муич: Всеки балетист може да изиграе Тимъти Шаламе, но той не може да изиграе никой балетист

Хърватският хореограф прави балетна версия на “Гордост и предразсъдъци”

Операта и балетът са изкуства на моженето, на способностите. Затова всеки балетист може да изиграе ролята на Тимъти Шаламе, но самият Тимъти Шаламе не може да изиграе ролята на никой балетист, защото му липсват специфични умения. Това каза нашумелият хърватски хореограф и режисьор Лео Муич по повод коментарите на американската кинозвезда, който на дискусия в Тексаския университет преди две седмици заяви, че операта и балетът са умиращи изкуства и на никого не му пука за тях. Тимъти Шаламе

Муич е в София по повод подготовката на балета “Гордост и предразсъдъци” по романа на Джейн Остин, чиято премиера в Софийската опера и балет е на 21 март. Независимо че са предвидени четири спектакъла, билетите за тях свършиха още през февруари.

Това е вторият известен засега опит в света популярният британски роман да се превърне в балет. Първият е от 2017 г., когато хореографът Дъглас Мартин прави балетна адаптация на творбата в Принстън с трупата на American Repertory Ballet.

Макар че романът е писан през 1813 г., “Гордост и предразсъдъци” напоследък преживява истински ренесанс. Наскоро “Нетфликс” обяви, че до месеци ще пусне нова адаптация в шест части с Ема Корин и Джак Лоудън в главните роли. Миналата година Би Би Си излъчи нов сериал по романа с името “Другата сестра Бенет”, а наскоро се появиха съобщения за проект за нов пълнометражен филм в САЩ с бюджет от 50 млн. долара, който обещава “прогресивен” поглед върху историята за петте сестри Бенет.