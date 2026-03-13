Хотели не приемали театрални трупи, не можели да платят

53 театъра може да спрат работа заради липса на пари за декори

При сегашната политическа ситуация има възможности поне за няколко месеца, докато се гласува нов бюджет, да се отпуснат някакви средства, които да подпомогнат сценичните изкуства у нас. "В противен случай ще спрем, защото няма как да работим", каза по Нова тв Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия". По думите му възможностите за допълнителни средства са обсъдени със служебния министър на културата Найден Тодоров, който е присъствал на пресконференция на директорите на някои от големите ни театри, дадена от тях преди седмица. Самият Найден Тодоров е техен колега, тъй като е директор на Софийската филхармония.

53 са театрите в цялата страна, изправени пред опасността да затворят заради липсата на средства, каза Пашов. Той обясни как театрите на практика не могат да харчат парите, които влизат в касите им. Средствата от продадените билети не могат да бъдат ползвани, тъй като те влизат във фонд към министерството. То разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. "Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане. Стоят фактури от ноември и декември миналата година", обясни Пашов.

На този етап няма проблеми с плащането на заплати.

Нямаме пари за материали като желязо, дърво, имаме нужда от външни фирми, които да изработят декора, нямаме пари за платове за костюми, обясни Делян Тодоров, зам. директор на Младежки театър "Николай Бинев".

Мирослав Пашов даде пример със скорошна ситуация, при която хотел в голям град в България е отказал да приеме театралната трупа, тръгнала на турне, тъй като вече имала неплатена сметка. Турнетата също са застрашени, тъй като театрите имат нужда от пари за бензин за пътуванията, за наем за салоните.

По думите на Тодоров проблемът не е нов, но форматът за финансиране трябва да се промени. Тази методика беше създадена с цел театрите да имат активна дейност - това се случва, но в момента вече е система, която води до големи дефицити. Още повече че бюджетът на театрите миналата година беше с 30% по-малък, а сега при удължения бюджет също е такъв.