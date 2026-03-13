Африкански имена получиха трите новородени лъвчета в зоопарка на Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в старозагорския зоопарка, които се родиха там на 20 януари т.г., съобщиха от общината. Избраните имена носят силна символика и са вдъхновени от африканската култура

След голям интерес и множество предложения от граждани, екипът на зоопарка избра имената, които ще носят малките представители на „царя на животните".

„Името е за цял живот – то носи символика и значение, които отразяват характера и силата на вида. Благодарим на всички за огромната активност и за прекрасните предложения за имена на малките лъвчета", сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

Женското лъвче ще носи името Имани, което означава „вяра".

Едното от мъжките лъвчета ще се казва Макена, име със значение „възхитителен".

Другото мъжко лъвче получи името Заир, което означава „река".

Неотдавна с гласуване в интернет старозагорци решиха, че новородено в зоопарка тигърче ще носи името Мина.