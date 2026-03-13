Кукленият театър в Стара Загора с премиера на "Спящата красавица"

Тази събота, 14 март, от 11:00 часа Държният куклен театър в Стара Загора кани малки и големи зрители на премиерата на новия си спектакъл „Спящата красавица", съобщиха от театъра.

Постановката пренася на сцената магията на една от най-обичаните приказки, но разказана от малко по-различен ъгъл. Зрителите ще се потопят в свят на вълшебства, тайни и въпроси, които ще държат вниманието от първата до последната минута.

Защо добрата горска фея проклина малката принцеса?

Защо кралицата е тъжна? Защо кралят заповядва да се изкоренят всички рози в кралството? Защо слугата Ханс е толкова притеснен за кралското семейство? И защо красивата принцеса е заключена в замъка до навършване на пълнолетие?

Отговорите на тези въпроси зрителите ще открият в новия спектакъл на театъра.

Драматизацията и режисурата на "Спящата крпасавица" е на Веселин Бойдев, сценограф е Кристиян Божков, куклите са дело на Петър Чекуров. Участват актьорите : Биляна Райнова, Даниел Любомирски и Янчо Иванов.

.