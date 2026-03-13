ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търговище се готви за 25-ото издание на международния фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса"

Ваньо Стоилов

По традиция фестивалът "Вълшебната завеса" в Търговище започва с представление на артисти от уличния театър Снимка: Архив

Тази година ще участват театри от четири държави 

Търговище отново се готви за най-цветната седмица в своя културен календар. Юбилейното XXV издание на Международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса" ще събере в града трупи от България, Украйна, Северна Македония и Румъния, съобщиха организаторите.

За четвърт век фестивалът се превърна в среща между поколения зрители. „За нас тези 25 години са най-вече смисъл – да видиш в залата родители, които някога самите те са били тук като деца", казва директорът на Драматичния театър в Търговище Надя Асенова. По думите ѝ „Вълшебната завеса" продължава да пази тази връзка и да показва, че за хубавия театър няма граници и езикови различия.

Тази година фестивалът ще се проведе от 4 до 9 май. Началото по традиция ще бъде дадено на площада пред Драматичния театър с откриващо представление на детски танцови групи от Търговище и артисти от уличния театър.

В конкурсната програма са включени 12 спектакъла, селектирани от театроведа Богдана Костуркова, а международно жури ще оцени постановките в категориите актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. Наред със сценичната програма ще има и образователни работилници, които ще позволят на децата да надникнат зад кулисите и да се срещнат отблизо с театралния процес.

Организатор на "Вълшебната завеса" е Държавният драматичен театър – Търговище в партньорство с Държавния куклен театър и с подкрепата на Министерството на културата и община Търговище.

Афиш на XXV издание на „Вълшебната завеса"

„Магьосникът от Оз" – ДТ „Гео Милев", Стара Загора

„Аладин и вълшебната лампа" – Куклен театър, Русе

„И ние играем Ромео и Жулиета" – Столичен куклен театър

„Пожарникарят Стийв" – Куклен театър, Бургас

„Бъди ми приятел" – Куклен театър, Сливен

„Две калинки" – ДКТ „Иван Димов", Хасково

„Сладкопойното магаре" – ДКТ „Васил Друмев", Шумен

„Снежанка и седемте джуджета" – Куклен театър, Добрич

„Рибарят и златната рибка" – Куклен театър, Търговище

„Невероятната Арктика" – Днепропетровски академичен младежки театър, Украйна

„Котаракът в чизми" – НУ Театър – Велес, Северна Македония

„What's heard? The Whale" – Театър „Буландра", Румъния

