Прогнозите за „Оскар": ожесточена битка за най-добър филм, почти сигурна победа за Джеси Бъкли

В последните дни преди връчването на наградите на Академията за филмово изкуство и наука критиците на Би Би Си публикуваха своите финални прогнози за основните категории на наградите „Оскар".

Няколко от надпреварите се очертават като изключително оспорвани, докато в други победителят изглежда почти предрешен.

Най-добър филм

Традиционно до финала на сезона остават два основни фаворита. В началото на кампанията това бяха „Хамнет" и „Една битка след друга", носители съответно на наградите за драма и за мюзикъл/комедия на наградите „Златен глобус".

В последните седмици обаче филмът „Грешници" на Райън Куглър набра сериозна инерция, след като спечели отличия на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство и на Гилдията на екранните актьори.

Въпреки че „Една битка след друга" на Пол Томас Андерсън остава лек фаворит, анализаторите смятат, че „Грешници" може да го изпревари в последния момент.

Най-добър режисьор

В категорията режисура прогнозата изглежда по-ясна. Пол Томас Андерсън е сочен като почти сигурен победител за работата си по „Една битка след друга".

Режисьорът, който има 14 номинации, но все още няма спечелен „Оскар", вече триумфира на редица ключови награди, включително на Гилдията на режисьорите на Америка и на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство.

Най-добра актриса

Според критиците най-предсказуемата категория тази година е за най-добра актриса. Още след премиерата на „Хамнет" на фестивала „Телурайд" през август фаворит е Джеси Бъкли.

Актрисата впечатли критиците с ролята си на съпругата на Уилям Шекспир. Въпреки силната конкуренция от Роуз Бърн, Ренате Райнсве и Ема Стоун, сериозен претендент за наградата не се появи.

Най-добър актьор

При мъжете надпреварата е значително по-оспорвана. Първоначално фаворит беше Тимъти Шаламе за ролята му в „Марти Сюприйм", но през последните месеци силно напредна Майкъл Б. Джордан.

Актьорът впечатлява в „Грешници", където играе две идентични роли на близнаци – изпълнение, което вече му донесе наградата на Гилдията на екранните актьори.

Най-добър поддържащ актьор

Основната интрига е между Шон Пен и Стелан Скарсгард.

Пен вече има две награди „Оскар" – за „Мистик Ривър" и „Милк", докато шведският актьор все още не е печелил статуетката.

Това може да наклони везните в полза на Скарсгард за ролята му във „Сентиментална стойност".

Най-добра поддържаща актриса

Това е една от най-трудните категории за прогнозиране. Основната битка е между ветеранката Ейми Мадиган за „Оръжия" и певицата и актриса Теяна Тейлър за „Една битка след друга".

Като потенциална изненада се посочва и Уунми Мосаку, която вече спечели наградата на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство.

Най-добър оригинален сценарий

Филмът „Грешници" е фаворит и в тази категория.

Сценарият на Райън Куглър съчетава хорър, гангстерски трилър и музикален елемент, като според критиците се откроява с изключителна оригиналност.

Най-добър адаптиран сценарий

Очакванията са наградата да отиде при Пол Томас Андерсън за „Една битка след друга", вдъхновен от романа „Вайнленд" на Томас Пинчън.

Сценарият вече спечели отличия на наградите „Златен глобус" и на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство.

Най-добър анимационен филм

Почти сигурният победител е „Кей-поп ловци на демони" – цветна и динамична анимация за момичешка група, която се бори с демони.

Филмът доминира в категорията през целия награден сезон.

Най-добър международен филм

Фаворитите са „Тайният агент" от Бразилия и норвежкият „Сентиментална стойност", като и двата филма са номинирани и за най-добър филм.

Критиците леко накланят везните към „Сентиментална стойност" на режисьора Йоаким Триер, който има общо девет номинации.

Церемонията по връчването на наградите „Оскар" ще се проведе в „Долби тиътър" в Лос Анджелис и ще сложи край на един от най-оспорваните наградни сезони през последните години.