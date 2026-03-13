Преживейте цял ден в най-големия СПА център в България - Pulse Therme Banya, с над 10 минерални басейна и разнообразни СПА зони за релакс, с включен организиран лицензиран транспорт, брънч в елегантен ресторант, DJ парти край басейна и безплатен вход за Pulse Sauna Fest – всичко това за само 49 евро.

Концепцията зад новия СПА пакет е ясна – гостите трябва само да се насладят на преживяването, докато цялата организация е поета предварително. Пътуването се осъществява с лицензиран транспорт, който отвежда посетителите директно до комплекса, където ги очаква цял ден, посветен на релаксация и уелнес. Това превръща преживяването в по-лесно и удобно – всичко е подготвено, за да се отпуснете и да се насладите на деня напълно.

Pulse Therme Banya е част от СПА комплекс Grand Hotel Therme, който впечатлява с над 30 разнообразни СПА зони и интерактивни минерални басейни с температура 36–38°C, идеални за дълбока почивка и възстановяване. Сред тях са Ледената стая, Медената стая, Био сауната, както и Infinity Pool, Experience Pool и Star Heaven Pool със звездно осветление. За пълно отпускане посетителите могат да се насладят и на СПА кино, което предлага истинско бягство от ежедневието.

Пакетът включва и брънч в елегантния Aperi Therme, който допълва преживяването и позволява на посетителите да се насладят на деня без да се притесняват за това къде могат да обядват. Всеки гост ще се наслади на свежи ястия и вкусни специалитети в спокойна и приятна обстановка.

Освен спокойствието из СПА зоните за релакс, програмата предлага и по-динамична атмосфера. В следобедите всеки ден има DJ парти край басейна, което превръща деня в комбинация от релакс, социално преживяване и много забавление.

Гостите, които са закупили пакета, могат да присъстват безплатно на Pulse Sauna Fest на 21 март. Първото по рода си събитие в България, посветено на сауна културата, ще събере световни сауна мастъри, които ще демонстрират специални ритуали и техники. Това включване прави деня край термалните басейни още по-специален и незабравим.

Отпътуването е планирано от Национален стадион „Васил Левски“ в София в 08:00 ч., а пристигането в комплекса - около 10:30 ч., което позволява на гостите да се насладят на цял ден релакс. Достъпът е разрешен за лица над 14 години, като непълнолетните трябва да бъдат с придружител. За удобство на гостите се препоръчват бански, кърпа и чехли, като халатът е включен в пакета. При необходимост, ще имат възможност да си ги закупят на живо.

Пакетът се предлага на промоционална цена от 49 евро, като включва транспорт, достъп до всички СПА зони, вкусен брънч с богат избор от ястия и включен халат. Местата са ограничени, затова организаторите препоръчват предварителна резервация.

Новият СПА пакет е насочен към хората, които искат да си подарят ден на спокойствие и възстановяване, без да се ангажират с планиране – просто да оставят организацията на професионалистите и да се насладят на уелнес преживяването.

Резервирайте своя мечтан СПА ден тук.

Или на телефон: 0898 98 98 98