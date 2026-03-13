Разкриха самоличността на мистериозния художник Банкси

Агенция Ройтерс съобщи, че е идентифицирала човека зад псевдонима Банкси като Робин Гънингъм – художник, роден в Бристол, който по-късно вероятно е приел името Дейвид Джоунс. С това разкритие агенцията твърди, че слага край на една от най-дълготрайните загадки в света на изкуството.

Разследването на Ройтерс започнало, след като в края на 2022 г. в Украйна се появили стенописи на Банкси, включително един в разрушеното село Горенка в Бучинския район, недалеч от Киев. Свидетели описали двама маскирани мъже и трети, немаскиран мъж с една ръка и две протези на краката. Те пристигнали с линейка и нарисували една от творбите. По-късно Ройтерс свърза този мъж с фотографа Джайлс Дюлей, чиято благотворителна организация работи в Украйна, цитирани от БТА.

В опит да установи кой стои зад стенописите, агенцията интервюира хора от обкръжението на художника, анализира фотографии, съдебни документи и полицейски досиета и проследява движенията му през последните десетилетия.

Ключово доказателство според Ройтерс е ръкописно признание, свързано с дело за вандализъм от 2000 г. в Ню Йорк, когато мъж е арестуван за повреждане на билборд на модния дизайнер Марк Джейкъбс. Съдебните и полицейските документи идентифицират този човек като Робин Гънингъм.

Агенцията посочва, че това потвърждава подозрения, изказани още през 2008 г. от британски медии. Според Ройтерс Гънингъм по-късно е сменил името си – вероятно на Дейвид Джоунс – което може да обясни защо изчезва от публичните регистри. По данни на агенцията мъж с това име е влязъл в Украйна през октомври 2022 г.

В същия ден в страната е пристигнал и Робърт дел Наджа от групата Massive Attack – друга фигура, за която отдавна се носят слухове, че е Банкси. Според разследването музикантът вероятно е придружавал художника по време на създаването на стенописите.

В доклада се посочва, че анонимността на Банкси, първоначално средство за избягване на полицията, с времето се е превърнала в ключова част от неговата мистичност и пазарна стойност. Адвокатът на художника призова Ройтерс да не публикува информацията, позовавайки се на съображения за поверителност и сигурност, докато компанията на Банкси – Pest Control, отказа коментар.

Ройтерс обаче заяви, че публикацията е оправдана, тъй като Банкси се е превърнал във влиятелна културна и политическа фигура, а анонимността му е съзнателна част от публичния му образ.