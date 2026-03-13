Синът на Ози Озбърн кръсти новородената си дъщеря...Ози Озбърн

Ози Озбърн заедно със сина си Джак и съпругата си Шарън Снимка: Инстаграм/jackosbourne

Синът на починалата рок легенда Ози Озбърн - Джак Озъбърн, кръсти новородената си дъщеря...Ози Озбърн. 

Той и съпругата му Ари Гиърхарт посрещнаха второто си дете на 5 март. То носи името Ози Матилда Озбърн – в чест на покойния си дядо.

Новината беше съобщена от двойката със съвместна публикация в Instagram, в която те написаха: „Представяме ви Ози Матилда Озбърн".

Бебето е родено с тегло около 3,3 килограма и е петата дъщеря на Джак Озбърн.

Ози Матилда е второто дете на Джак и Ари след Мейпъл Артемис Озбърн, родена през юли 2022 г. Джак има още три дъщери от предишния си брак с Лиса Стели – Пърл Клементайн, Анди Роуз и Мини Теодора.

Преди няколко месеца Джак разкри, че съпругата му е бременна, като сподели, че новината е донесла и известна утеха на семейството след тежката загуба.

Легендарният фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Малко преди това той пя за последно на незабравимо шоу на стадиона на "Астън Вила" в родния му Бирмингам.

