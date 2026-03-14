Филмът за Гунди изстреля Александра Свиленова към Народния театър, Лита първа я поздравява

Бойка Велкова я гледа в няколко представления, преди да я покани в "Театър". А Диана Добрева за трети път я избира за свой спектакъл

Срещата с Величка Маркова - съпругата на легендарния футболист Георги Аспарухов - Гунди, е най-емоционалното и вълнуващо преживяване за младата актриса Александра Свиленова. Запознанството им е през юни 2023 г. - точно в първия снимачен ден на филма “Гунди - легенда за любовта” , в който тя влиза в ролята на Величка Маркова, или както всички я наричат Лита. Тази среща “начертава картата на всичко, което се случва след това”.

Оттогава досега Александра и Лита не губят контакт, дори напротив - поздравяват се редовно за празници. Величка Маркова е една от първите, които честитят професионалния успех на младата актриса, а именно да стане част от трупата на Народния театър “Иван Вазов”. “Това е награда за мен. Толкова красиво, човешко, деликатно е нейното отношение”, разказва Александра пред “24 часа” и съвсем скромно отбелязва, че се радва да е част от обкръжението на Лита. “Притеснявам се да се поставям на такива големи величини, но аз по някакъв начин съм част от живота ѝ”, казва 23-годишната актриса.

Александра изигра Лита в екранизацията за живота на Гунди, а филмът стана най-гледаният от години насам, като чупи и десетки боксофис рекорди.

“Всеки снимачен ден беше наситен с прекрасни преживявания. Срещата с публиката също беше много емоционална”, разказва актрисата. Премиерата на филма беше през октомври 2024 г. И до днес хората я разпознават по улиците и я поздравяват. Александра Свиленова с Даниел Върбанов в сцена от спектакъла “Театър” СНИМКА: ПЕТКО МАВРОДИЕВ

“Благодаря ви за емоциите,

които ни донесохте!”

- това кратичко обръщение на случайна жена пред лекарския кабинет изключително много радва Александра. Случката е отпреди няколко седмици. “Там, където всички сме равни - пред лекарския кабинет, и се борим за най-важното нещо - здравето ни, жената ми благодари за емоциите. Това осмисля професията ми”, разказва актрисата.

За нея актьорството е да промениш деня на някого, да зададеш въпрос, върху който да поразсъждава. А театърът - топла прегръдка, от която всеки има нужда. Усеща го още преди да започне да се занимава с този занаят и да кандидатства в НАТФИЗ.

Тя завършва класа на проф. Ивайло Христов. По думите ѝ сега тепърва започва да осмисля и да разбира какви съвети ѝ е давал той. “На първо място най-важното за него е професионализмът, отношението и това да бъдем хора в тази професия. Това се опитвам да следвам като модел и пример. Той самият е такъв човек”, разказва Александра.

Тя бързо навлиза в актьорската професия, като играе в първото си представление на професионална сцена, когато е във втори курс. Младата актриса на сцената в спектакъла “Сън в лятна нощ” СНИМКА: АЛЕКСАНДЪР БОГДАН ТОМПСЪН

Интересното обаче е, че

не отива на първата репетиция

Причината е, че тогава всъщност е последният снимачен ден на филма за Гунди.

Режисьор на спектакъла, който се играе в Младежкия театър “Николай Бинев” - “Опасни връзки”, е Станка Калчева. Тя я кани за ролята на Сесил Воланж - младо момиче, което е израснало в манастир.

“Не мога да кажа кой персонаж ми е любим, но имам огромното щастие всички роли, които досега съм изиграла, да са коренно различни една от друга. Във всяко нещо откривам предизвикателство”, разказва Свиленова.

За последните две години ѝ се случват все хубави срещи в професионален план. Миналата година Бойка Велкова я кани да играе в спектакъла “Театър”, който тя самата режисира. Двете не са се познавали до този момент, но след филма за Гунди Велкова я гледа в представления в НАТФИЗ и в Младежкия театър, за да добие представа как играе. Така я кани и за спектакъла в Народния театър, чиято премиера беше в края на миналата година.

След това започва да играе и в “О, ти, която и да си...”, чийто режисьор отново е Бойка Велкова.

“Отивайки в Народния театър да репетирам, не бях с нагласата, че ще съм част от трупата. Там има много млади актьори, което е прекрасно. Срещаш се с толкова много професионалисти. За мен това е мястото, където мога да се развия като актриса, да се срещна с колеги, от които много да се уча”, обяснява Александра Свиленова.

Според нея всичко в живота ѝ се е случвало стъпка по стъпка, а изведнъж ѝ се струпват все хубави неща за кратък период от време и тя все още не успява да им се наслади.

“Единственото нещо, което искам, е да се развивам в тази професия и да играя. А хоризонтът, който дава Народният театър, е много голям”, казва младата актриса.

След месец - на 15 и 16 април, е премиерата на “Малката Англия” на режисьора Диана Добрева. Спектакълът е първата сценична адаптация у нас на едноименния роман на Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция. Актрисата на първата репетиция на "Малката Англия" Снимка: Стефан Здравески

Това всъщност е третият спектакъл, за който Диана Добрева кани Александра. Първият е “Сън в лятна нощ”, който се играе в Младежкия театър, а след това е “Влюбеният дирижабъл” на Драматичния театър “Николай О. Масалитинов” в Пловдив. Впрочем вторият е с 5 номинации за престижните национални награди “Икар” тази година.

“Когато Диана Добрева, която толкова много ценя, ми предлага отново да работим заедно, това е огромна награда за мен”, казва Свиленова.

Въпреки че успешно върви по пътя на актьорската кариера, тя се води от принципа, че “не всичко е на всяка цена”. Затова и не се състезава за роли. Критерият ѝ е те да са смислени и интересни.