Филмът за Гунди изстреля Александра Свиленова към Народния театър, Лита първа я поздравява

Бойка Велкова я гледа в няколко представления, преди да я покани в "Театър". А Диана Добрева за трети път я избира за свой спектакъл
Срещата с Величка Маркова - съпругата на легендарния футболист Георги Аспарухов - Гунди, е най-емоционалното и вълнуващо преживяване за младата актриса Александра Свиленова. Запознанството им е през юни 2023 г. - точно в първия снимачен ден на филма “Гунди - легенда за любовта” , в който тя влиза в ролята на Величка Маркова, или както всички я наричат Лита. Тази среща “начертава картата на всичко, което се случва след това”.
Оттогава досега Александра и Лита не губят контакт, дори напротив - поздравяват се редовно за празници. Величка Маркова е една от първите, които честитят професионалния успех на младата актриса, а именно да стане част от трупата на Народния театър “Иван Вазов”. “Това е награда за мен. Толкова красиво, човешко, деликатно е нейното отношение”, разказва Александра пред “24 часа” и съвсем скромно отбелязва, че се радва да е част от обкръжението на Лита. “Притеснявам се да се поставям на такива големи величини, но аз по някакъв начин съм част от живота ѝ”, казва 23-годишната актриса.
Александра изигра Лита в екранизацията за живота на Гунди, а филмът стана най-гледаният от години насам, като чупи и десетки боксофис рекорди.
“Всеки снимачен ден беше наситен с прекрасни преживявания. Срещата с публиката също беше много емоционална”, разказва актрисата. Премиерата на филма беше през октомври 2024 г. И до днес хората я разпознават по улиците и я поздравяват.
“Благодаря ви за емоциите,
които ни донесохте!”
- това кратичко обръщение на случайна жена пред лекарския кабинет изключително много радва Александра. Случката е отпреди няколко седмици. “Там, където всички сме равни - пред лекарския кабинет, и се борим за най-важното нещо - здравето ни, жената ми благодари за емоциите. Това осмисля професията ми”, разказва актрисата.
За нея актьорството е да промениш деня на някого, да зададеш въпрос, върху който да поразсъждава. А театърът - топла прегръдка, от която всеки има нужда. Усеща го още преди да започне да се занимава с този занаят и да кандидатства в НАТФИЗ.
Тя завършва класа на проф. Ивайло Христов. По думите ѝ сега тепърва започва да осмисля и да разбира какви съвети ѝ е давал той. “На първо място най-важното за него е професионализмът, отношението и това да бъдем хора в тази професия. Това се опитвам да следвам като модел и пример. Той самият е такъв човек”, разказва Александра.
Тя бързо навлиза в актьорската професия, като играе в първото си представление на професионална сцена, когато е във втори курс.
Интересното обаче е, че
не отива на първата репетиция
Причината е, че тогава всъщност е последният снимачен ден на филма за Гунди.
Режисьор на спектакъла, който се играе в Младежкия театър “Николай Бинев” - “Опасни връзки”, е Станка Калчева. Тя я кани за ролята на Сесил Воланж - младо момиче, което е израснало в манастир.
“Не мога да кажа кой персонаж ми е любим, но имам огромното щастие всички роли, които досега съм изиграла, да са коренно различни една от друга. Във всяко нещо откривам предизвикателство”, разказва Свиленова.
За последните две години ѝ се случват все хубави срещи в професионален план. Миналата година Бойка Велкова я кани да играе в спектакъла “Театър”, който тя самата режисира. Двете не са се познавали до този момент, но след филма за Гунди Велкова я гледа в представления в НАТФИЗ и в Младежкия театър, за да добие представа как играе. Така я кани и за спектакъла в Народния театър, чиято премиера беше в края на миналата година.
След това започва да играе и в “О, ти, която и да си...”, чийто режисьор отново е Бойка Велкова.
“Отивайки в Народния театър да репетирам, не бях с нагласата, че ще съм част от трупата. Там има много млади актьори, което е прекрасно. Срещаш се с толкова много професионалисти. За мен това е мястото, където мога да се развия като актриса, да се срещна с колеги, от които много да се уча”, обяснява Александра Свиленова.
Според нея всичко в живота ѝ се е случвало стъпка по стъпка, а изведнъж ѝ се струпват все хубави неща за кратък период от време и тя все още не успява да им се наслади.
“Единственото нещо, което искам, е да се развивам в тази професия и да играя. А хоризонтът, който дава Народният театър, е много голям”, казва младата актриса.
След месец - на 15 и 16 април, е премиерата на “Малката Англия” на режисьора Диана Добрева. Спектакълът е първата сценична адаптация у нас на едноименния роман на Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция.
Това всъщност е третият спектакъл, за който Диана Добрева кани Александра. Първият е “Сън в лятна нощ”, който се играе в Младежкия театър, а след това е “Влюбеният дирижабъл” на Драматичния театър “Николай О. Масалитинов” в Пловдив. Впрочем вторият е с 5 номинации за престижните национални награди “Икар” тази година.
“Когато Диана Добрева, която толкова много ценя, ми предлага отново да работим заедно, това е огромна награда за мен”, казва Свиленова.
Въпреки че успешно върви по пътя на актьорската кариера, тя се води от принципа, че “не всичко е на всяка цена”. Затова и не се състезава за роли. Критерият ѝ е те да са смислени и интересни.
А в свободното си време се определя като “скучна” - обича да прекарва време вкъщи с двете си котки, които са осиновени от улицата, да чете интересна книга или да погледа хубав филм. Но най-вече - да бъде с любимите си хора.