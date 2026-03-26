Защо в Сардиния има много столетници, а Изумруденият бряг е магнит за богатите

Кристин Зафирова

В този залив е сниман филма “Малката русалка”. СНИМКИ: КРИСТИН ЗАФИРОВА

Макар да е част от Италия, островът има собствено управление и право да взема решения по важни въпроси за образованието и културата

Сардиния е едно от най впечатляващите кътчета на Европа - голям, наситенозелен остров, където скали се спускат към море, което съчетава всички нюанси от тюркоаз до сапфир. Той е вторият по големина в Средиземно море и се намира южно от Корсика, западно от континенталната част на Италия и северно от африканските брегове. Част от Италианската република, Сардиния има собствен характер, собствен език и силно чувство за идентичност, което местните пазят с уважение.

Парк в Олбия
Парк в Олбия

Жителите на острова често говорят сардински език, различен от стандартния италиански, и много от тях с гордост подчертават своята принадлежност, която не се изчерпва само с територията, а е въпрос на култура, история и начин на живот. Сардиния е автономен регион на Италия - има собствено управление и право да взема решения по много важни въпроси, свързани с образованието, културата и развитието на местните общности.

Олбия
Олбия

Интересен факт за острова е, че той е част от т.нар. “сини зони” на света - региони, в които хората живеят значително по-дълго от средното. Учените от години изследват специфичната генетика и начина на живот на сардинците, тъй като именно

тук се среща една от най-високите концентрации на столетници в Европа

Историята на този остров е древна и богата, с корени, които достигат до цивилизации, изграждали огромни каменни структури, известни като нураги. Тези мегалитни съоръжения са свидетелство за живот, общество и строителни умения преди хиляди години и днес могат да бъдат видени на много места из Сардиния.

Площад в Олбия
Площад в Олбия

Сред най-впечатляващите археологически открития на острова са и Гигантите от Монте Прама - монументални каменни статуи на воини и стрелци, създадени преди близо три хиляди години. Те се смятат за едни от най-значимите находки в Средиземноморието.

Сардиния има значима роля и в по-новата европейска история. През XVIII и XIX век съществува Кралство Сардиния. Виторио Емануеле II, който поема титлата крал и на обединена Италия, е фигура, чието влияние продължава да се усеща до днес. Макар кралете често да живеят далеч от самия остров, тяхното присъствие и историята им оставят отпечатък в културната памет на сардинците.

Порто Ротондо
Порто Ротондо

Красотата на острова вдъхновява и кинотворци, а някои от най-известните филмови продукции в света избират неговите брегове за фона на вечни сцени. Заливът Cala di Volpe на североизточното крайбрежие например е

мястото, където са снимани сцени от филм за Джеймс Бонд

Каламореска и Кастелсардо са също места, които често се свързват с романтични морски легенди и филмови интерпретации като “Малката русалка”.

Улица в Порто Ротондо
Улица в Порто Ротондо

Пътуването из Сардиния е сякаш преминаване от една картина в друга. Плажовете ѝ са като невероятни открития - от известния Cala Goloritze (Кала Голорице) с неговата бяла пясъчна ивица и прозрачни води, до Poetto (Поето), любимия плаж на жителите на столицата Каляри.

Други красиви заливи като Cala Morisca впечатляват със своята по-дива и спокойна атмосфера, заобиколени от скали и средиземноморска растителност.

Costa Smeralda привлича с изумрудените си залези и спокойни заливи, а пясъчните дюни на Piscinas създават усещане за приказен свят, където времето се забавя и природата диктува ритъма. Районът около Piscinas е известен с огромните си пясъчни дюни, които често се описват като най-голямата пустинна зона в Европа, където пясъкът се среща директно с морето.

Част от очарованието на острова е именно това разнообразие. Може да се почива както на организирани плажове с чадъри и шезлонги през лятото, така и по дива, неукротена част от брега, идеална за търсещите спокойствие и уединение.

Голяма част от природата на острова е запазена в почти напълно див вид

Сардиния разполага с множество природни паркове и защитени територии, които съхраняват уникалните екосистеми на острова. Един от най-известните е Националният парк “Асинара”, малък остров с кристално чисти води, диви плажове и редки животни като известните бели магарета.

В морето около острова често могат да бъдат забелязани и делфини, които плуват близо до брега или следват лодките.

Минерален басейн от римско време
Минерален басейн от римско време

Във вътрешността на острова природата разкрива още по-драматични гледки. Там се намира каньонът Горопу (Gorroppu), който е един от най-дълбоките в Европа, чиито стръмни варовикови стени се издигат стотици метри нагоре и създават впечатляващ природен феномен.

Една от най-известните и луксозни части на Сардиния е Costa Smeralda, която

привлича хора от цял свят - артисти, бизнес лидери, спортисти

и личности от международния елит. Малкото градче Porto Cervo (Порто Черво) е сърцето на тази зона с яхтени пристанища, бутици, стилни ресторанти и нощен живот.

Бижутата с червени корали са много характерни за Сардиния. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Бижутата с червени корали са много характерни за Сардиния. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Недалеч се намира и Baja Sardinia, популярна със своите красиви плажове, морски панорами и оживена атмосфера през летните месеци.

Нощният живот на острова също има какво да предложи. В градове като Каляри и Алгеро музиката на живо, коктейлите и разговорите на открито продължават късно през нощта, а в по-луксозните курорти атмосферата е по-елегантна, с коктейлни барове и диджей сетове, които съчетават светски блясък с морския бриз.

Сред най-известните места за нощен живот са Phi Beach, плажен клуб, разположен между гранитни скали край морето, и легендарният Ritual Club, изграден директно в камъка и известен със своята мистична атмосфера и музикални събития.

Алгеро
Алгеро

В този залив е сниман филма “Малката русалка”.

Когато става дума за настаняване, Сардиния предлага изобилие от възможности - от луксозни хотели и курорти с гледка към залива през уютни бутикови места до апартаменти и частни вили, които дават усещане за домашен комфорт и пълна свобода. Тук всеки пътешественик може да намери мястото, което отговаря на неговия вкус и бюджет, без да прави компромис с красотата на преживяването.

Много впечатляваща е пещерата на Нептун, която е огромна и

може да бъде посетена както по вода, така и през специална стълба, издълбана в скалата,

и предлага удивителни гледки, създадени от природата.

По брега на Алгеро има кули, които са били построени, за да го пазят от врагове, идващи от морето.
По брега на Алгеро има кули, които са били построени, за да го пазят от врагове, идващи от морето.
Средновековните улици на Алгеро с техния испански архитектурен дух ви пренасят в друга епоха.

Сардиния не е само море и плажове, тя има топли минерални извори и спа центрове, разположени сред природни пейзажи.

Цените на острова варират, но общото усещане е, че тук има свобода на избор. Вечерята в ресторант със средно ниво на обслужване обикновено може да струва между 25 и 60 евро на човек, в зависимост от мястото.

Плаж Ла Пелоза
Плаж Ла Пелоза

Едно от най-харизматичните неща за Сардиния е нейното местно производство. Червените корали, които са много характерни за района, се използват за изработка на характерни бижута, които са истински символ на острова. В дивата природа често могат да бъдат забелязани местни гущери и други дребни влечуги, които допълват усещането за непокътната природа и екосистема, която живее в хармония.

Сардиния впечатлява и с кухнята си, която носи ароматите на морето, земята и традициите. Едно от най-познатите сардински ястия е porceddu (порчеду). Това е младо ароматно печено свинско, подправено с билки и готвено бавно на открит огън до златиста коричка.

Друга класика е culurgiones - тестени изделия, наподобяващи равиоли, често пълнени с картофи, мента и сирене,

които са истинско удоволствие за небцето. Морските дарове са също в основата на кухнята, с прясна риба, миди и октопод, приготвени по простичък, но изкусителен начин. Сардинските сирена, като pecorino sardo, са богати на вкус и често се сервират с мед или домашно приготвени конфитюри, докато местните вина, особено червеното Cannonau, допринасят за пълното вкусово изживяване.

Животът на острова е изпълнен и с традиции, които се отбелязват с цветни фестивали и празници. През пролетта и лятото много селища организират фиести и религиозни шествия, където хората носят традиционни носии, музика звучи на открито, а уличните трапези са изпъстрени с местни специалитети.

Един от най-значимите празници е Sartiglia (Сартиля) в Ористано. Това е средновековна конна надпревара, която съчетава рицарски умения, традиционни костюми и дух на общност, който привлича посетители от всички краища.

През лятото на много места има фестивали, посветени на виното, сиренето, рибата и зехтина, време, когато местните си разказват истории, пеят и танцуват до зори.

В този залив е сниман филма “Малката русалка”. СНИМКИ: КРИСТИН ЗАФИРОВА
Парк в Олбия
Олбия
Площад в Олбия
Порто Ротондо
Улица в Порто Ротондо
Минерален басейн от римско време
Бижутата с червени корали са много характерни за Сардиния. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Алгеро
По брега на Алгеро има кули, които са били построени, за да го пазят от врагове, идващи от морето.
Плаж Ла Пелоза

