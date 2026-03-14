От младите български гвардейци през “Шаолин” до кадет в Испания - животът на най-малкия царски внук Симеон

Благодаря на майка ми, че ме е родила в България, казва синът на княгиня Калина и Китин Муньос, който днес става на 19 г.

Той е дете на света, авантюрист и приключенец. Владее няколко езика и е любител на бойните изкуства, сноуборда, ветроходството, сърфа, конната езда, колоезденето, скейтборда. Учил е таекуондо в Южна Корея, кунгфу в легендарния манастир “Шаолин” и е кадет към “Зелените барети” на Испания.

Много таланти има княз Симеон, който на 14 март навършва 19 г. Синът на княгиня Калина и испанския изследовател Китин Муньос е най-малкият от внуците на цар Симеон, но е единственият, който е роден в България, има български паспорт, говори перфектно езика и живее тук.

“Благодаря на моята майка за това, че ме е родила в България и благодарение на нея аз съм българин”, казва синът на княгиня Калина. Той винаги показва уважението си към българските държавни символи и често се снима до герба или националния трибагреник. Миналата година се присъедини към младежката гвардейска организация и 22-и отряд в Елин Пелин. Дебютът му в красивата червена униформа с бели гайтани и с орлово перо на шапката беше за Деня на народните будители миналия ноември, а преди дни - на националния празник 3 март, отново се включи в парада въпреки счупената след падане от сноуборд ръка. Макар и със счупена ръка, княз Симеон се включи в марша на младите гвардейци за националния празник 3 март в Елин Пелин. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Майка му го възпитава в обич и уважение към родината и към българските традиции и обичаи. Царската дъщеря често носи български носии и е своеобразен посланик пред света на традициите ни. Тя

облича сина си в българска носия от малък,

особено по празници. А откакто живеят в България, го води из всички краища на страната, за да може да се запознае с местните традиции. Преди три години се включиха с ентусиазъм в кукерския фестивал “Сурва”.

Малкият Симеончо с майка си княгиня Калина в народни носии. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА КНЯГИНЯ КАЛИНА

“Той е просто още един българин!”, каза княгинята преди няколко години пред френското издание Royal Stories на въпрос как синът ѝ се е адаптирал към живота в България.

Роден в София и приел православието в двореца “Царска Бистрица”, младият княз прекарва по-голяма част от детството си в Мароко. Там свиква с номадския начин на живот на бедуините. Научава арабски, но започва и първите си уроци по български език. И тъй като родителите му са запалени защитници на фолклора и културите на предците, а Китин Муньос е посланик на добра воля на ЮНЕСКО, княз Симеон израства, слушайки гръмотевичните звуци на сахарските номадски племена и гледайки Тбурида - берберска фантазия, вид симулирана конна военна атака.

Преди няколко години семейството му се установи окончателно в България, а миналата година княз Симеон завърши Британското училище в София.

Малкият княз Симеон в българска народна носия СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

Откакто се е преместил тук, се е сближил още повече с дядо си. Обича българската история и да слуша разказите на цар Симеон II за семейната история. Младият княз вече е посещавал десетки светски събития, запознал се е с повечето от европейските монарси и от много ранна възраст се е научил как да се държи в обществото. А през януари изпълнява първия си голям официален ангажимент от името на българското царско семейство в чужбина - присъства на погребението на своята кръстница принцеса Ирина Гръцка, сестра на испанската кралица-майка София. В Атина младият княз Симеон застана до крал Фелипе VI и кралица Летисия.

Княз Симеон с родителите си княгиня Калина и Китин Муньос и дядо си цар Симеон II на 18-ия си рожден ден миналата година. СНИМКА: ДАВИД НИВИЕР/ KINGSIMEON.BG

Миналата година именно

цар Симеон издаде, че най-малкият му внук иска да прави военна кариера

В интервю пред френското издание Paris Match царят, който сам е бил курсант в авторитетната военна академия “Вали фордж” в САЩ, сподели радостта си от намеренията на внука си. През 1959 г. кадет Рилски, както е известен цар Симеон тогава, завършва с чин младши лейтенант.

Внукът му мечтае да тръгне и по стъпките на баща си Китин Муньос, бивш член на испанските специални сили. Дядо му по бащина линия е полковник Антонио Муньос Суара - военен лекар и директор на Военната болница, а прапрадядо му е бил Приамо Себриан Юсти, армейски командир и военен географ в Африка.

Именно от баща си младият княз Симеон е наследил смелостта и авантюристичния дух. Няколко години вече той преминава военна подготовка в летен лагер за кадети на “Зелените барети” - едно от специалните оперативни звена на испанската армия, където е служил и Китин Муньос. Целта на военноориентационния тренировъчен лагер “Дон Пелайо” в испанската провинция Гуадалахара е да предостави военно преживяване, възможно най-близко до реалността, като същевременно се набляга на спорта и приключенията. В лагера българският княз е известен като кадет Мататоа, което означава “воин” на езика рапа нуи, говорен на Великденския остров.

Княз Симеон изкара два месеца в обучение в манастира Шаолин. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА СЕМЕЙСТВОТО/ ДАВИД НИВИЕР ФОТОГРАФИЯ

“Велик ученик на Буда от Великолепното небе” - това пък означава на английски името Си Мяо Тиен, което княз Симеон получи в манастира “Шаолин”. В края на миналата година той стана ученик в легендарното училище и живя два месеца в мистичната планина Суншан в Китай с монасите - майстори на кунгфу и бойните изкуства.

Ставане в 5 часа всяка сутрин, бягане три пъти на ден и между 8 и 10 часа тренировки,

сред които и по свободен бой, бокс, сабя. По време на целия си престой в “Шаолин” княз Симеон - единственият западен ученик в манастира, споделял ежедневието с останалите кандидати, подчинявайки се на същия безкомпромисно строг режим, без да се ползва с никакви привилегии, без телефон, пише испанското издание HOLA!.

Освен усвояването на сложни бойни техники и защитни стратегии обучението обхващало цялостна физическа подготовка, развиване на забележителна издръжливост, самодисциплина и постигането на пълен контрол над тялото и ума. Сега младият княз владее умело няколко вида мечове, както и джиудзие биен - деветсекционен камшик, който е избрал за последния си изпит.

Издържал го успешно, което му позволява да продължи към следващите нива в йерархията на “Шаолин”. Така скоро княз Симеон трябва да тръгне отново за школата, където ще бъде ученик на гросмайстор Уанг Хенгин, който е посветен на разпространението и популяризирането на традиционната култура на китайските бойни изкуства.

Княз Симеон по време на обучението си по таекуондо от майстор Шин-Чул Канг, който е звезда в този спорт. СНИМКА: ДАВИД НИВИЕР/АРХИВ НА СЕМЕЙСТВОТО НА КНЯГИНЯ КАЛИНА

Княз Симеон е запален по бойните изкуства от дете. Тренира таекуондо от 12-годишен, а през лятото на 2023 г. завърши интензивен тренировъчен лагер в Кукиуон доджанг - световната централа на таекуондо в Сеул, Южна Корея. Калина и Китин Муньос са отдадени на популяризирането на това бойно изкуство и работят за признаването му от ЮНЕСКО, надявайки се по този начин да насърчат по-тесни връзки между двете Кореи. Преди дни семейството присъства на международния турнир по таекуондо в София, княгинята връчи част от наградите.

Миналото лято княз Симеон завърши и курс по гмуркане с акваланг в център край Аликанте и получи сертификат за водолаз първо ниво от Световната подводна федерация (CMAS). В София пък освен за инструктор по сноуборд, се обучава и за сертификат за шкипер на яхта. Така се готви за следващото семейно приключение, този път презокеанско - намерението на Китин Муньос за експедиция на тръстиков сал.