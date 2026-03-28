С френски маникюр тази пролет, но с двойна линия и цветни връхчета

Все по-предпочитани са и ноктите с металически ефект

Нежни цветове, изчистени форми и елегантна визия - такива са тенденциите в маникюра за тази пролет.

Все повече жени избират да имат хубави, поддържани нокти, без да са лакирани в крещящи цветове, с много камъчета или брокат. Острите дълги нокти също изчезват от мода. Френски маникюр с металически ефект Снимка: Здравка Стойкова

Тенденциите за тази пролет съчетават естествена елегантност с нежни артистични елементи. Акцентът пада върху изчистените форми, но и върху интересните текстури. Затова все по-популярни стават дизайните, които подчертават естествената красота на ноктите, но и показват металически ефекти, цветни акценти и оригинални детайли. Металическият ефект - изглежда като “разтопен метал” върху нокътя, и тази година е модерен, но вече по-мек и елегантен - например в розово-златен, перлен или пастелен нюанс. Тенденциите за тази пролет съчетават естествена елегантност с нежни артистични елементи. Снимка: Здравка Стойкова

Особено популярни са млечните и нежни пастелни цветове - розово, лавандула, светлосиньо и butter yellow (масленожълто), които придават свеж и елегантен вид.

Чудесен цвят за маникюр е и цветът на годината според “Пантон” - Cloud Dancer (в превод “облачен танцьор”).

Този мек, ефирен и

млечнобял нюанс излъчва

ненатрапчива красота,

спокойствие и чистота. Цветът е подходящ основен тон за класически, изчистени или минималистични маникюри, защото оставя пространство за други декоративни елементи, но може да се носи и без екстри.

Един от най-големите трендове тази пролет са т.нар. blurred nails - нокти, които изглеждат много естествено, почти като без маникюр. Цветовете са прозрачни или млечни - бледорозово, бяло или пастелни тонове.

За такъв минималистичен вид добрата подготовка на ръцете е ключова за постигане на перфектния вид. Преди да се лакирате в такива нюанси, трябва внимателно да избутате кожичките, леко да изгладите повърхността на нокътя и да го почистите, за да имате равномерна и чиста основа. Маникюристи съветват винаги да поддържате ръцете си хидратирани с масло за кожички или крем. За този тип маникюр дългите нокти постепенно отстъпват пред формата на бадем, тази между квадрат и овал и естествено заоблените нокти. Френски маникюр с различни цветове Снимка: Здравка Стойкова

Разбира се, френският маникюр остава все така актуален и предпочитан, но тази година той е с повече артистичност. Вместо традиционния вид с млечнобяла или нюд основа и отчетлива бяла линия на върха, тази пролет много по-модерен е да бъде в нови цветове. Може спокойно да експериментирате с различни нюанси и да не се притеснявате от яркостта. Металическият ефект - изглежда като “разтопен метал” върху нокътя, и тази година е модерен, но вече по-мек и елегантен Снимка: Здравка Стойкова

Ноктите могат да се направят в различни варианти, като например краищата да са в един цвят, но с различна наситеност.

Тенденциите за 2026 г.

налагат формата “бадем”

(almond) като най-предпочитана, следвана от класическата квадратна форма.

Популярни варианти са цветните връхчета (или дъги, както някои маникюристи ги наричат), както и двойна линия. Основата не е задължително да бъде безцветна или бледорозова, а все по-модерни са комбинациите лавандула и млечнорозово, праскова и бледобежово, както и синьо с бяло. Така френският маникюр през пролетния сезон съчетава класическата елегантност с креативните детайли.