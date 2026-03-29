Принтът с точки в черно и бяло тръгна от подиумите, превзе офиса и улиците

Представете си, че се събуждате една сутрин, отваряте гардероба и за миг усещате, че сте попаднали в черно-бялото кино с Одри Хепбърн. Не, не мечтаете. Просто точките са отново на мода. Принтът polka dot (от англ. - десен на точки) завладя пролетните подиуми тази година, а дизайнерите от Ню Йорк до Милано единодушно сякаш заявиха, че ако трябва да изберат само една шарка за сезона, то без съмнение ще е тази. И не е никак изненадващо, защото точките са едновременно игриви и елегантни. Вече са навсякъде - не само по дрехите, но и върху чантите и обувките.

Разходката по подиумите за Пролет/Лято 2026 беше истинско пиршество за всеки любител на черно-белия принт. Khaite, емблематичната нюйоркска марка на Катрин Холщайн, даде тон с колекция, в която точките се появиха в изненадващи и свежи форми. Моделът Кендъл Дженър излезе на подиума в обемиста пола с едри кремави точки, съчетана с небрежно спуснат от рамото сив пуловер.

Carolina Herrera залага на своята характерна пищност с рокли и поли с едри точки. Moschino също се включва в тренда. Jacquemus, вечният поет на формата, вплита принта в ретро поли тип fit-and-flare, препращащи към 50-те години.

Dries Van Noten, Burberry и Miu Miu са още примери за брандове, които залагат на точките в своите нови модели, балансирайки между носталгия и съвремие.

И макар в момента да е такъв хит,

принтът се появява за

пръв път в Европа още

в края на XIX век,

когато малките кръгове започват да украсяват дамски блузи и детски дрехи, символизирайки игривост. Наименованието polka dot се свързва с популярния танц полка, завладял Европа и Америка в средата на XIX век.

Точки върху деним за всекидневието е още един вариант за носене на така нашумялата шарка.

Точките доминират отново в 20-те и 30-те години на XX век, когато ардеко естетиката обгръща всичко в геометрични форми. В 40-те и 50-те принтът достига своя първи златен век. Мерилин Монро популяризира роклите с подчертана талия с черно-бели точки, превръщайки образа в синоним на американска женственост. Именно тогава се ражда и иконичното съчетание – пищна пола на кръгове, тънък колан и балеринки.

В 80-те години тенденцията е в своя апогей. Точките вече са едри, контрастни, поставени върху строги силуети с широки рамене. Мадона и Синди Крауфорд ги носят с безгрижие и очаквано феновете им също полудяват по тях. Следва затишие през 90-те, след което се завръщат отново деликатно през 2010 г. в колекциите на Dolce & Gabbanna.

Тази пролет достигат нов пик, който е може би най-свежият от десетилетия. Интересен факт е, че търсенето им е нараснало с 47% спрямо миналата година според модни анализатори.

Холивудските звезди също обожават тенденцията. Хейли Бийбър я интерпретира в clean girl естетика с топ на точки и широки панталони. Тейлър Суифт остава вярна на ретро визиите си и носи точките в носталгично-романтични комбинации. Приянка Чопра Джонас пък избра рокля на точки за червения килим. Ема Стоун също многократно е носила точки в пленителни ретро силуети. Интересното е, че всяка от тях съчетава един и същи принт по коренно различен начин, което е може би най-голямото доказателство за неговата универсалност.

Шарката несъмнено изглежда вдъхновяващо на подиума, но приложима ли е във всекидневието на градската жена? Всъщност е по-лесно, отколкото предполагате. За небрежен делничен образ комбинирайте черно-бяла блуза на точки с прави деним панталони и бели кецове. Така получавате модерен и свеж аутфит без усилие. Добавете кожена чанта и слънчеви очила с кръгли стъкла, за да допълните визията.

За офиса изберете пола със средна дължина в черно-бяло, съчетана с тъмносиньо или горскозелено сако. В този случай принтът играе ролята на неутрален елемент и позволява други смели акценти в цвят. Добавете обувки тип “котешки муцунки”, които също са сред фаворитите за сезона. За романтичен уикенд образ пък заложете на макси рокля с точки и сандали в цвят нюд.

Стилът е приложим както във всекидневието и офис средата, така и във вечерните визии.

Вечерният вариант може да бъде игра на контрасти – прилепнала черна рокля с бели точки, смели червени устни и тънки халки на ушите. Особено стилна комбинация е и корсет на точки върху широки черни панталони и високи обувки с остър връх. Съвършеното допълнение към всичко това е малка клъч чанта.

Не се страхувайте да

смесвате точките с райе или

деликатни флорални мотиви

Комбинацията от принтове е друг голям тренд за сезона, а контролиранoто му прилагане е знак за истинска модна увереност и стилови умения.

Флоралните мотиви са още един тренд, който се завръща с ретро усещане от 50-те. Miu Miu поставя акцент върху малките, деликатни цветя, сякаш откъснати от стара тапицерия.

Животинският принт, особено леопардовото и зебрa ивиците, също остават актуални, но в преработени версии. Артистичните, почти импресионистични принтове, вдъхновени от живопис и ботаника, са още един избор за по-смелите модни любители. Както се казва – има за всекиго по нещо.

И все пак тази пролет отрежда на polka dot принта първото място с нови интерпретации и нова публика. А точките, независимо черни или бели, безкрайно повтарящи се или не чак толкова, ни напомнят, че модата подобно на живота е един цикличен танц. И в него всяко завъртане ни връща понякога малко назад, за да отидем по-напред.