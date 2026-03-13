Китара на Дейвид Гилмор от „Пинк Флойд" бе продадена на търг за рекордните 14,55 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китара, на която Дейвид Гилмор е свирил в шест албума на „Пинк Флойд", бе продадена на търг за рекордните 14,55 млн. щатски долара

Тя е използвана в шест албума на легендарната група и бе продадена по време на аукцион на „Кристис" в Ню Йорк, съобщи АФП.

Легендарната Fender Stratocaster, известна като The Black Strat, се превърна в най-скъпата китара, продавана някога на търг. Тя значително надмина предишния рекорд от 6 милиона щатски долара, поставен през 2020 г. от китара, принадлежала на Кърт Кобейн – певец и китарист на „Нирвана", съобщава БТА.

Black Strat е използвана от Дейвид Гилмор при записите на някои от най-известните албуми на британската прогресив рок група между 1970 и 1983 г., сред които The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

Инструментът беше част от колекция от емблематични рок китари, принадлежала на американския бизнесмен Джим Ърсей – собственик на отбора по американски футбол „Индианаполис Колтс", който почина от инфаркт през 2025 г. на 65-годишна възраст.

По време на същия аукцион и други инструменти достигнаха впечатляващи цени. Китара, изработена по поръчка за Джери Гарсия – съосновател на групата „Грейтфул Дед", една от водещите формации на психеделичния рок – беше продадена за 11,56 милиона долара.