Монти се казва новият домашен любимец на актрисата Мария Бакалова. Малкото пухкаво кученце е минипудел с шоколадов цвят. “Добре дошъл у дома, мое малко момче”, написа актрисата в инстаграм профила си, като качи и снимка, на която показва как го носи в чантата си. Тя дори направи и инстаграм профил на кутрето, който бързо трупа нови последователи. “Най-голямата любов, която съм усещала”, пише още Бакалова под една от снимките с кученцето.
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22465437 www.24chasa.bg
Бакалова с шоколадов минипудел, направи му и инстаграм профил
2392
Последвайте ни в Google News Showcase