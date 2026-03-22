Топерген от Мексико завъртя главата на невярващата в любовта Ема Уотсън

35-годишната актриса e на седмото небе, снимана бе да се целува с техпредприемача Гонсало Хевия Байерес

Само преди три години актрисата Ема Уотсън твърдеше, че е променила отношението си към любовта и вече се чувства щастлива сама. Даже лансира и нов термин по въпроса - самопартньорство, с което изненада доста от почитателите си.

Наскоро обаче 35-годишната звезда от филмовата поредица за Хари Потър бе снимана да целува страстно красив мъж на мексиканско летище. Уотсън изглеждаше небрежно облечена, с къса пола, боси крака и по джапанки. Целият ѝ външен вид и поведение издаваха, че е изцяло погълната от отношенията с въпросния господин, чиято самоличност бързо бе разкрита от местни медии.

Разбра се, че това е Гонсало Хевия Байерес, един от най-желаните ергени на Мексико. Макар да произлиза от много богато семейство с изключително разнороден бизнес, включващ минно дело, застраховане, финанси и известната верига универсални магазини, той има собствена бърза писта в света на информационните технологии. Основава няколко фирми в този сектор, които успешно развива. Тези, които го познават в корпоративния свят, казват, че предпочита проактивни екипи, които съчетават интелигентност, интуиция и инициативност.

Гонсало Хевия Байерес e милиардер, който се опитва да държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Това обаче трудно му се удава, откакто взе да си пада по звезди. Преди да започне да се среща с Ема Уотсън, има връзка с мексиканската певица Белинда. Двамата са заедно между 2022 и 2024 година, но любовният им роман се превръща в тема на медиите чак след раздялата им. Причината е песен, озаглавена “Хетерохромия”, която Белинда пусна миналата година. Парчето препраща към една от отличителните физически черти на бизнесмена, а именно неговите различно оцветени очи, но същевременно внушава критика към “традиционната” и ограничителна среда на мексиканския бизнес елит.

Как Ема Уотсън се вписва в него, все още не е ясно, тъй като никой от двамата влюбени не е коментирал нищо за отношенията им. Близки на актрисата обаче разказали пред списание “Пийпъл”, че тя е на седмото небе и изглежда наистина влюбена. Освен това смята Байерес за изключително добър човек, какъвто рядко се среща в света на големите пари и шоубизнеса.

Двамата са видени за първи път във френския ски курорт Куршевел

в края на миналата година. След това са забелязани в Пунта Мита, живописен полуостров на тихоокеанското крайбрежие на Мексико. Точно след тази им романтична почивка актрисата е снимана да се разделя с Гонсало Хевия Байерес на летището, вероятно за да се върне към следването си в Оксфорд.

От няколко години тя се занимава основно с академична кариера. Напълно е зарязала киното и много рядко се изявява като модел. Последният филм, в който се снима, бе “Малки жени”. След излизането му през 2019 г. каза, че се чувства задушена от много неща, които в последно време се случват в Холивуд. Сред тях е дори това, че личният живот започва да се използва за професионална реклама. “Забелязах, че с когото излизаш, се превръща в част от промоцията на филми. А аз не бих искала всеки, с когото съм, да се чувства сякаш участва в шоу или номер”, сподели тогава в интервю Ема Уотсън. Тя описа натиска да се омъжи като “насилие и жестокост”. “Наистина, ако се бях опитала да го направя по някое време, основно преди около година, щеше да е касапница. Просто не се познавах достатъчно добре още. Не знаех къде наистина трябва да бъда”, разкри звездата.

Тя вероятно говори за една от последните си сериозни връзки с Брайдън Грийн. Ема имаше 18-месечен любовен роман със сина на британския магнат и милиардер сър Филип Грийн, който приключи през 2023 г. Твърдеше се, че отношенията им са много сериозни и вървят към дългосрочен съюз, но изненадващо преди Коледа двамата се разделят.

Няколко месеца по-късно тя е снимана да се целува с Кийрън Браун, докторант в Оксфордския университет. Този път английските таблоиди възторжено пишат, че Уотсън вероятно най-накрая е намерила сродна душа. Браун защитава докторат по литература и икономика на XIX век, докато Ема прави магистратура по творческо писане в престижния университет. Бързо обаче се налага да коригират публикациите си, защото тя е забелязана да разглежда забележителности в Италия с друг мъж - технологичния магнат Остин Кевич.

“Бях много тъжна и ядосана за много неща. Научих повече за любовта и за това какво е да си жена”, казва звездата. Тя признава, че и

за миг не е допускала, че ролята ѝ на талантливата вещица Хърмаяни от “Хари Потър” ще я преследва цял живот

Уотсън влиза в поредицата, когато е само на девет години, и излиза като пълнолетна. Още тогава медиите по света се опитват да ѝ лепнат етикета “секси”. Модните марки, с които работи, също се включват в тези усилия, което никак не ѝ се харесва. “Намирам цялата концепция за секси смущаваща и объркваща. Ако се съглася на фотосесия, отчаяно ще се опитват да ме променят. Да изсветлят косите ми, да изтънят веждите ми... Знам, че всички искат моя снимка с минипола, но това не съм аз. Чувствам се неудобно и това няма нищо общо със защитата на образа на Хърмаяни, а със самата мен. Какво секси има в това да си изваждаш циците и да носиш къса пола, за да се вижда всичко, което имаш. Моята представа за секси е, че колкото по-малко разкривате, толкова повече хората ще искат да видят”, обясни преди време актрисата.