Кметът Пенчо Милков даде началото на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" в Русе

Кметът Пенчо Милков даде началото тази вечер на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни".

На сцената на пълната Голяма зала в Доходното здание Русенският фестивален оркестър под диригентството на маестро Емил Табаков плениха публиката със симфоничен концерт, в който солисти бяха световноизвестното сопрано Красимира Стоянова и Николай Медведев на пиано. Фестивалът се организира от Община Русе и под патронажа на Министерството на културата и ще продължи до 29 март, като в рамките на програмата публиката ще се наслади на 16 концерта, 1 оперен спектакъл и 5 изложби.

„Тази вечер Голямата зала отново е пълна – както се пълни сърцето на човек, когато знае, че е на правилното място. Най-ценното в този фестивал е онова невидимо чувство на общност – когато хора от различни страни, езици и поколения се събират в една зала и за няколко часа дишат в един и същи ритъм. Русе винаги е бил град на културата, на свободния дух и на европейската чувствителност. И когато музиката зазвучи тук – тя сякаш казва на света: Русе е жив. Русе твори. Русе мечтае".

С тези думи кметът Пенчо Милков откри фестивала, като пожела на публиката вдъхновяващи вечери и незабравими срещи с музиката.

Официални гости на откриването бяха още заместник-кметовете Енчо Енчев, Никола Лазаров, Златомира Стефанова, заместник-министърът на културата Виктор Стоянов, областният управител и неговият заместник Орлин Пенков и Десислава Бенкова, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, представители на дипломатическите посолства на Австрия, Филипините и Бангладеш в Букурещ, главиницкият епископ Макарий, изп. директор на БТА Кирил Вълчев, изп. директор на Българската фестивална асоциация Радостина Узунова, председателят на БСП Крум Зарков, както и представители на местната и държавна власт. Прочетен бе и поздравителен адрес от името на президента на Република България Илияна Йотова.

В първата вечер от фестивалната програма русенци и гости на града имаха възможност да чуят прочутия Концерт за пиано №2 на С. Рахманинов и знаменитата финална сцена Mondscheinmusik из операта „Капричио" на Р. Щраус. Поради огромния интерес и бързото изчерпване на билетите за откриването, Община Русе бе подготвила специален комплимент към желаещите да се насладят на симфоничния концерт. На голям екран в Камерната зала на Доходното здание се състоя пряко излъчване на събитието.

Концертът на Фестивалния оркестър е част от „Русе Арт фест", който се осъществява по Договор №BG-RRP-11.021-0006-C01 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Преди да бъде даден стартът на музикалния форум, в централното фоайе на Доходното здание се състоя официалното откриване на изложбата на Гриша Кубратов „Живопис". Авторът представи 11 свои творби на музикална тематика. Картините и рисунките на Гриша Кубратов показват умело съчетание на модерни художествени техники с дълбоки философски размисли за времето и пространството, а ярките и чисти цветове, затворени в символистични форми, превръщат пространството в приказен свят, изпълнен с магия и тишина. Експозицията ще остане в Доходното здание до 29 март.

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба „Нисово", Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", посолството на Испания и посолството на Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.