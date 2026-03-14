Барселона вдига драстично туристическите такси, влиза сред най-скъпите дестинации в света

Барселона официално влиза в списъка на най-скъпите дестинации в света. Причината е, че от април 2026 година туристическата такса в града се променя драстично.

Над 50% от хотелите в Барселона са четиризвездни и са концентрирани основно в района „Ешампле“ – именно тук скокът на таксата ще бъде най-осезаем. Таксата в този сегмент скача от 4,50 евро на 11,40 евро на нощ, докато за петзвездните хотели тя вече достига 15 евро. При ваканционните апартаменти и Airbnb промяната е също толкова рязка: от 6,25 евро налогът става 12,50 евро.

Тези цифри поставят каталунската столица далеч пред Рим, Флоренция и Париж, където средните такси варират между 3 и 7 евро. Към момента единствено Амстердам поддържа подобни нива със своя 12,5% данък върху хотелските резервации.

Чрез тези мерки администрацията в Каталуния цели ударно регулиране на интензивния поток от посетители и директна социална помощ за местните. 25% от събраните средства ще се инвестират в достъпни жилища, а останалите 75% ще отиват за поддръжка на градската инфраструктура.

Бизнесът обаче е сериозно притеснен. Барселона е световен лидер в конгресния туризъм, а тези нови цени могат да пренасочат големите събития и туристически потоци към по-конкурентни дестинации. Въпреки притесненията, Испания вече промени стратегията си, измествайки фокуса от количеството към устойчивостта, съобщава бТВ.