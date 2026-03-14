Захари Бахаров: Асоциацията на креативните театрални агенции не търси финансиране, а диалог

С публикация в профила си в социалните мрежи Захари Бахаров се опита да разясни позицията на Асоциацията на креативните театрални агенции (АКТА).

Ето какво написа актьорът:

Асоциацията на креативните театрални агенции (АКТА) НЕ търси държавно финансиране, а диалог, изграждане на обща културна екосистема и ясни правила, които да прекратят злоупотребите, водещи до източване на публичен ресурс.

В интервю за Bloomberg TV Bulgaria председателят на асоциацията Velizar Velichkov говори за необходимостта от ясен и честен разговор за бъдещето на културния сектор.

🔰 Най-важното послание остава едно: Независимите продуценти НЕ искат държавата да ги финансира, а да работят, да инвестират и да развиват публиката. Това може да се случи само при честни правила, диалог и изграждане на обща културна екосистема, както и при заявена воля да се прекратят моделите, които водят до източване на публични средства.

🔰Спиране на злоупотребите в системата: Включително практики, при които се сключват формални „копродукции", при които частен партньор получава над 100% от оборота. Подобни изкривявания подкопават доверието в системата и вредят на целия сектор.

🔰Справедлива среда на базата на ясни правила: Предложението за достъп до културната държавна инфраструктура е срещу наем, НЕ безплатно. В много населени места има само един държавен театър и ако неговото ръководство не позволи наем на сцената, независимите продуценти практически нямат възможност да играят там. Парадоксът е, че системата на субсидиране стимулира различна логика. Ако един театър продаде 50 билета, държавната субсидия увеличава значително приходите му. В този случай той няма икономическата мотивация да отдаде сцената под наем на частен продуцент, който би напълнил залата. Тъй като държавният театър ще вземе повече средства от субсидията отколкото от наема. Това показва, че настоящият модел създава изкривявания и затруднява достъпа на независимите продукции до публиката.

🔰Повече диалог и обединение в сектора: Целта НЕ е противопоставяне между държавни и частни театри, а изграждане на екосистема, в която всички работят за развитието на публиката и на сценичните изкуства.

🔰Независимият театрален бизнес в България расте: Компаниите в асоциацията се развиват с между 70% и 100% годишен ръст, привличат нова публика и осигуряват работа на стотици артисти и експерти в сектора. В техните продукции артистите често получават значително по-високи хонорари и имат свободата да избират проектите, в които участват.

🔰Държавните театри създават важна културна стойност и трябва да бъдат правилно субсидирани: Конкуренцията между държавния и независимия сектор може да бъде здравословна – стига да се развива в честна и прозрачна среда.