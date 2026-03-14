Палестински актьор няма да присъства на оскарите заради забрана да пътува до САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинският актьор Мотас Малхис заяви, че не може да присъства на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ утре заради забрана да пътува до САЩ, предаде Ройтерс.

„Гласът на Хинд Раджаб“, в който Малхис изпълнява главна роля, е номиниран за „Оскар“ за най-добър международен пълнометражен филм. Лентата разказва за петгодишно палестинско момиче, убито от израелски сили в ивицата Газа през 2024 г., съобщи БТА.

Малхис, който е в ролята на оператор в колцентър, обясни, че не може да присъства на церемонията в Лос Анджелис, защото му е забранено да влиза в САЩ. „Не ми е позволено да влизам там заради палестинското гражданство“, написа актьорът в профила си в инстаграм и добави, че го боли, че няма да може да бъде на церемонията.

В прокламация от декември, ограничаващ влизането на чуждестранни граждани, президентът Тръмп заяви, че е решил „напълно да ограничи и намали влизането на лица, използващи документи за пътуване, издадени или удостоверени от Палестинската власт“.

Според сайта на Държавния департамент на САЩ мярката, която ограничава влизането на хора от някои държави по съображения за сигурност, е в сила на 1 януари т.г.

От Държавния департамент не отговориха веднага на запитване за коментар по случая с актьора, отбелязва Ройтерс.

Малхис каза, че негови колеги във филма са с друго гражданство и това им позволява да пътуват до САЩ, докато той притежава само палестински паспорт.

Церемонията по връчването на най-големите киноотличия в света ще е утре вечер в Лос Анджелис.