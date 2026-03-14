Градският съвет на Лос Анджелис издаде резолюция: Март е месец на българското културно наследство!

На 13 март 2026 г. Градският съвет на Лос Анджелис връчи на консула ни там Бойко Христов официална резолюция, с която месец март е обявен за „Месец на българското културно наследство".

"Това признание се случва за първи път и представлява историческо признание за България, нейната култура и за приноса на българската общност към обществения и културния живот на Лос Анджелис", съобщават от консулството ни .

Резолюцията беше връчена на генералния консул от члена на съвета Трейси Парк, в рамките на тържествена церемония пред препълнена зала на заседание на Градския съвет и отбелязва активния принос на българската общност към културния и обществен живот на града. Както и богатото историческо и духовно наследство на България.

Документът е подписан от кмета на Лос Анджелис - Карън Бас, президентът на градския съвет Маркис Харис-Доусън, вносителя на резолюцията Трейси Парк и членовете на съвета от всичките 15 градски района.

В документа се подчертава, че България, основана през 681 година, е една от най-старите държави в Европа, известна със своите уникални културни традиции, класическа музика, фолклор, литература и визуални изкуства, както и със значимия си принос към европейската цивилизация.

Особено място в резолюцията заема и българската азбука – кирилицата, създадена през IX век по време на Първата българска държава. В текста се отбелязва, че повече от единадесет века след създаването си кирилицата продължава да оказва силно културно и историческо влияние и днес се използва от над 250 милиона души по света, като е една от най-разпространените писмени системи в Евразия.

Резолюцията също така отбелязва съвместните усилия на българската държава, диаспора и институциите на Лос Анджелис за поставянето на паметник на кирилицата в града – инициатива, която ще почете историческия принос на България към световната култура и грамотност и ще бъде символ на културния обмен и приятелството между България и Лос Анджелис.

В документа се подчертава още, че месец март има особено значение за българския народ, тъй като на 3 март се отбелязва националния празник на България – Деня на освобождението и възстановяването на българската държавност.

В резолюзията е посочена и активната роля на Генералното консулство на България в Лос Анджелис, което чрез организиране и подкрепа на културни, образователни и художествени инициативи изгражда трайни културни мостове и укрепва връзките на приятелство и сътрудничество между България и мегаполиса.

В текста на резолюцията се отделя специално внимание на българо-американската общност в Лос Анджелис, която със своята дейност в областта на изкуството, образованието, бизнеса, науката, обществената дейност и гражданския живот допринася съществено за културното многообразие на града.

Резолюцията посочва също постиженията на личности от български произход с международно признание, сред които скулпторът и художник Атанас Качамаков и филмовият режисьор и продуцент Тед Кочеф, чието творчество е донесло престиж както на Лос Анджелис, така и на богатото културно наследство на България.

Градският съвет отбелязва също, че през целия месец март 2026 г. в Лос Анджелис ще се провеждат културни събития, концерти, изложби, образователни инициативи и обществени прояви, които ще представят българското културно наследство и ще насърчават взаимното опознаване и приятелството между гражданите на Лос Анджелис и народа на България.

В заключение Градският съвет на Лос Анджелис официално обявява месец март 2026 г. за „Месец на българското културно наследство в Лос Анджелис" и призовава всички жители на града да се присъединят към отбелязването на богатата история, традиции и културен принос на българския народ.

По време на церемонията, генералният консул беше придружен от делегация от изтъкнати наши сънародници, членове на екипа му, представители на всички български неправителствени организации в Града на ангелите: Българско училище „Св. св. Кирил и Методий", Българо-американско културно-образователно дружество на Калифорния (BACES), Българско дружество за образование и култура Пчела, Българска фондация за изкуство, култура и образование (BGFace) и Българо-американската фондация за култура и образование (BACEF).

Резолюцията е продължение на инициативата на генералния консул Бойко Христов „Март-месец на българската култура в Лос Анджелис", която се провежда за втора поредна година. За месеца на българското културно наследство в Града на ангелите, генералното консулство организира поредица от културни събития, сред които: концерт за българска класическа музика и ревю на български народни носии, изложби на картини, икони и скулптури на български творци, експозиции на автентични народни носии от различни региони на България, прожекции на филми, литературни вечери и други събития, представящи богатството на българската култура.

Само преди дни в чест на националния празник на България на 3 март 2026 г. сградата на кметството на Лос Анджелис беше осветена в цветовете на българското знаме по инициатива на генералния консул, която се реализира за пета поредна година.