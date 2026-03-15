Млада българка прави филмова музика в Холивуд

Родена в Германия, детство в Холандия, учила композиция в консерватория в Англия, работи в САЩ - Катерина Христова от Лос Анджелис е млад композитор, който вече работи уверено в Холивуд.

Родителите й са българи, които се местят преди 28 години в Германия. И въпреки че никога не е живяла у нас, Катерина говори перфектен български, тъй като у дома семействата вече близо три десетилетия далеч от родината говори само на родния език. Като малка е учила и в българските училища зад граница.

Пристига зад океана, за да учи филмова музика в Калифорнийския университет, разказа тя тази неделя пред Би Ти Ви. Вече работи с музиканти на най-високо ниво. Чувства се космополит, но с любов говори за корените си. И за българската кухня и любимите сарми, баница, гювечета.

Използва българските ритми в музиката, която създава - последно за "Уорнър Брадърс". Катерина винаги подчертава произхода си, търси хора като себе си - минали този път, творящи навън, но копнеещи да се връщат в България. А колегите й в Лос Анджелис знаят за природата у нас и за културата, която се създава, уверява младата композиторка.