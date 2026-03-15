Повече охрана, отколкото ВИП гости на "Оскарите"

Най-бляскавата вечер на киното тази година ще е под безпрецедентни мерки за сигурност. Предупреждение за възможна атака с ирански дронове срещу Калифорния доведе до сериозно засилване на охраната около церемонията на "Оскарите".

Червеният килим вече е опънат, звездите се подготвят за голямата вечер, когато в "Долби тиътър" в Холивуд ще бъдат връчени наградите на Американската филмова академия. Церемонията започва в 16 ч в Лос Анджелис, което за България е 1 ч на 16 март, и се очаква да продължи до 20 ч тамошно време (4 ч сутринта у нас).

Залата в сърцето на Холивуд побира около 3400 души, но достъп до церемонията имат само строго поканени гости – номинирани актьори и режисьори, продуценти, членове на Академията, част от филмовите екипи и ограничен брой журналисти.

Повод за извънредните мерки стана предупреждение на американските служби за сигурност, че Иран може да се опита да извърши атака с безпилотни летателни апарати, изстреляни от кораб в Тихия океан край американското крайбрежие.

Властите подчертават, че няма конкретна информация за време, място или цел на подобна атака. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че няма непосредствена заплаха, но щатът е в готовност.

Около церемонията ще бъдат разположени стотици полицаи от полицията на Лос Анджелис, агенти на ФБР и други федерални служби. В района ще патрулират специални части, включително екипи SWAT и кучета за откриване на взривни устройства. Част от подготовката за наградите "Оскар" СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Допълнително са ангажирани около 1000 частни охранители, които ще контролират достъпа до зоната около театъра.

Около мястото на събитието е изграден защитен периметър с радиус над километър. Всички хора и автомобили, които влизат в зоната, ще бъдат проверявани, а след началото на церемонията районът практически ще бъде затворен.

"Оскарите" са едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Церемонията се излъчва в над 200 държави и се следи от милиони зрители.

Тази година обаче блясъкът на Холивуд ще върви ръка за ръка със сериозни мерки за сигурност – знак за напрегнатата международна обстановка, която достига дори до червения килим на киното.