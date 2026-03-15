Поли Генова за "Евровизия": Това са 3 минути слава, трудното е в края

Дали ще бъде успешен един артист след "Евровизия", зависи от това как ще си изиграе картите след това. Това са 3 минути слава. Пътят започва на края, трамплина може да те изстреля, но после как ще летиш зависи само от теб.

Това каза певицата Поли Генова в интервю за Мариан Станков - Мон Дьо.

"Не съм обидена, никой не ми е казвал не, прочетох правилата и разбрах, че няма как да се случи. Не е моя момент, не е дошъл, така го приех", коментира тя изборът на изпълнител за големия музикален конкурс тази година.

"За да има надграждане и да ставаме по-добри, големи събития, които ни представят на национално ниво, трябва да бъдат добре подготвени вътрешно и обмислено. Имам желанието да помогна много, имам опита и екипа, който може да ми помогне за тази задача", каза още изпълнителката, която през 2016 г. завърши на 4-то място на "Евровизия".

Според нея България трябва да вземе вдъхновение от другите държави, които от години организират предварителни селекции, чрез които избират изпълнител, който да ги представлява на песенния конкурс. Разказа, че неведнъж е била жури в такива формати. Важното според нея е как ще изглежда предварителната селекция, за да бъде впечатляваща, да подготви изпълнителите за "гигантската сцена", за хилядите зрители в залата и милионите пред телевизорите, които ще гледат "Евровизия".

"Мечтая да няма разделение между жанровете. Да се уважаваме какво правим, за да може впоследствие да се трансформира в самочувствие, а после и в лоби извън страната. Този процес трябва да започне отвътре навън. Свикнали сме като някой е първи да се сещаме, че имаме страхотни музиканти, спортисти. Има по-тежък процес преди това, за да не е невъзможен трябва да започне от нас. Тогава ще слушаме повече музиката си и вече няма да сме просто малката страна в Източна Европа", каза още Генова в ефира на NOVA.

Певицата разказа и за дълъг период на депресия, който изживяла.

"Вече не се страхувам да говоря за моментите, в които не съм имала сила дори да изляза от вкъщи. Имах нужда от помощ, но все нещо не ми достигаше, за да я потърся. Имах телефоните на няколко терапевти, но колкото и пъти да се пробвах, нещо не ми достигаше. Чудех се как не мога да се справя сама, но е нормално, няма лошо да поискаш помощ. Много трябва", каза Поли Генова пред Мон Дьо.

"В един момент осъзнах, че съм се отделила от обществото и дори приятелите си, които дори вече не ми се обаждаха да се видим да излезем - толкова се бяха отчуждили. Забравил си за себе си, как изглеждаш. Не исках да се поглеждам в огледалото. Не можех, не исках да оставам сама със себе си. Все едно си свалил килограми от гърба си след сеансите", сподели тя.

"Аз съм на периоди, През колкото и версии да съм минала, моята душа е една", категорична бе певицата.