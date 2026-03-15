Илиана Раева: Цялото ми семейство беше в Дубай в началото на войната, три дни беше много страшно

Това беше най-страшното нещо, което съм преживявала до момента. Три дни беше много страшно. Двете ми дъщери, зет ми и трите внучки, всички бяха там", сподели Илиана Раева за преживения страх, след като част от семейството ѝ се оказало блокирано в Дубай заради напрежението в Близкия изток.

Тя разказва пред NOVA, че за близките ѝ започнал истински кошмар, след като избухнала война и се появила опасност за хората в района. Семейството започнало спешно да търси самолетни билети, за да изведе децата оттам. В крайна сметка успели да намерят полет до Истанбул, но до последно не било ясно дали самолетът изобщо ще излети.

„Стояхме на тръни до 4 часа сутринта, когато получихме обаждане, че са ги чекирали и отлитат. При позвъняването на телефона всичко ми се преобърна, защото не знаех какво ще чуя. Наско вдигна и когато му казаха, че отлитат, той веднага тръгна с две коли към Истанбул, за да ги прибере", разказва Раева.

По думите ѝ това е било изключително тежко преживяване за семейството. „Това е кошмар, ужас, няма по-страшно от войната. Усетих го не пряко, но беше ужасно. Надявам се по най-бързия начин това да приключи"

"Сега съм по-спокойна. Харесва ми трансформацията, която идва с годините", сподели Раева навръх рождения си ден. Според нея с времето човек все повече осъзнава колко ценен е животът и колко важно е да се отнасяш към него със специално внимание.

„От позицията си на 63-годишна жена мога да кажа, че всеки човек е подвластен на своята съдба", казва Раева.

Тя не обмисля да се оттегля от активната си работа. „Виждам и усещам, че хората имат нужда от мен. Това е най-важното. Чувствам се полезна за хората, с които работя и за които нося отговорност. Осъзнала съм дълбоко мисията на лидера", споделя тя.

Раева признава, че умее да се радва на малките неща и не се страхува от трудностите. Според нея именно предизвикателствата помагат на човек да опознае истинската си същност и да разбере колко силен може да бъде.