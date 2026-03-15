Испанска медия: Георги Господинов се превърна в един от най-големите европейски автори

Писателят Георги Господинов се превърна в един от най-големите европейски автори в последните години, пише испанското издание „А Бе Се" в статия за книгата му „Физика на тъгата". Второто й издание е на испанския пазар от края на февруари, като преводът е на Мария Вутова. „Физика на тъгата" за първи път излезе на испански език през 2018 г.

Според авторката на публикацията Мерседес Монмани „може да се каже, че една от най-неизвестните литератури на континента – българската, с отделни шедьоври, периодично превеждани, независимо дали са на Георги Марков, на Анжел Вагенщайн, който е със сефарадски корени, на Веско Бранев или на Антон Дончев, най-накрая се изстреля към международна слава благодарение на този автор".

„В безутешността на този свят, дори в неделя сутрин, е някаква малка лична утеха да прочетеш рецензия в един от най-големите испански вестници за новото издание на „Физика на тъгата". И признание за успех на цяла литература, което другаде рядко може да се чуе", написа Господинов в профила си във Фейсбук.

Георги Господинов е поет, разказвач, автор на пиеси и видеоинсталации, есеист и сценарист, от дебюта си през 1999 г. в областта на прозата с „Естествен роман“ до прекрасната му последна книга – елегичен и трогателен разказ, описващ последните месеци от живота на баща му, „Градинарят и смъртта“, пише „А Бе Се", цитирана от БТА.

Последният роман на автора спечели наскоро Голямата награда за най-добра художествена книга за 2025 г. на Асоциацията на независимите книжарници в Испания.