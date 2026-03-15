Принц Уилям сподели невиждана досега снимка с принцеса Даяна за Деня на майката

Принцът на Уелс сподели невиждана досега снимка на покойната принцеса Даяна в трогателно послание за Деня на майката.

Снимката показва Даяна, която тази година щеше да навърши 65 години, с двегодишния принц Уилям в поле с цветя в основния семеен дом в Хайгроув, Глостършър през 1984 г.

Тя е от личната семейна колекция на принца и досега не е била показвана публично, пише "Дейли Мейл". Сърдечният надпис гласи по нея гласи: „Спомням си за майка ми днес и всеки ден. Мисля за всички, които днес си спомнят някого, когото обичат. Честит Ден на майката!"

Принц Уилям отдава почит на майка си принцеса Даяна, която загина през 1997 г., когато той е бил на 15 години, като всяка година на Деня на майката, като публикува рядка снимка на двамата заедно и мило послание. СНИМКА: X/@RobertDJobson

Другият й син принц Хари преди е организирал да бъдат поставяни цветя на гроба на покойната му майка на този ден.

А принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис, освен че поздравяват майка си принцеса Кейт, през последните години споделят и ръчно направени картички, адресирани до „Баба Даяна".

Официалният X акаунт на кралското семейство също публикува послание за Деня на майката заедно с две снимки на кралица Елизабет II и една на кралица Камила и нейната покойна майка Розалинд Шанд. Описанието гласи: „Пожелаваме на майките навсякъде, както и на онези, които днес може да тъгуват за своите майки, спокоен и светъл Ден на майката."

По-рано същия ден Кейт сякаш отдаде почит и на Даяна — като носеше чифт обеци Cartier „Trinity", много обичани от принцесата.

Смята се, че тези сантиментални бижута са подарък от Prince William за 43-ия ѝ рожден ден.

Създадени от Louis Cartier през 20-те години на XX век, обеците са шестото бижу на Кейт от колекцията Trinity, като трите преплетени кръга се смятат за символ на трите ѝ деца.

Счита се също, че това е и любяща почит към свекърва ѝ Princess Diana, която беше голям почитател на колекцията Trinity на Cartier и често носеше отличителен пръстен Trinity на малкия си пръст.

По-рано тази седмица редакторът на "Дейли Мейл" Ричард Кей заяви в предаването Palace Confidential, че принцеса Даяна вярвала, че Уилям „никога не е искал истински най-високия пост" и тихо подготвяла пътя за евентуален крал Хари.

Кей се превръща в близък личен приятел на Даяна в последните години от живота ѝ и по-късно печели престижната титла „Кралски репортер на годината" за отразяването на трагичната ѝ смърт в Париж през лятото на 1997 г.

„Поколението, което имах най-голяма възможност да наблюдавам отблизо, е това на Уилям и Хари. Те бяха бебета, когато започнах, и беше много интересно да видя как се развиват. Уилям беше малко изненада. Когато майка му беше още жива, той беше срамежливо момче. Даяна ми казваше, че никога не е мислила, че Уилям иска най-високия пост. Даяна подготвяше пътя Хари да поеме баща си. Тя имаше дори малък прякор за него - „добрият крал Хари. Разбира се, нещата не се развиха така. И мисля, че всички сме доста благодарни, че не се развиха така", коментира той.