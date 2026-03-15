Надя Дердерян първо блесна в “Мамник”, сега играе в сливенския затвор

Брилянтна актриса, невероятна актьорска игра, жестоко превъплъщение в образа - това са само малка част от коментарите за актрисата Надя Дердерян, която се превърна в звездата на сериала “Мамник” по БНТ. Тя влизе в образа на мащехата на Лазар Караиванов (в ролята - Гринго-Богдан Григоров) и пресъздава една от най-мрачните истории в сюжета. На нея се падна най-тежката психологическа роля, която впечатли стотиците зрители на сериала.

На актрисата от Плевенския театър ѝ предстои още една трудна роля - на затворничка в новия спектакъл “Пукнатини”. Тя заедно с Милена Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова ще изиграят представлението в сливенския женски затвор. Актрисите вече се срещнаха с директора и са посетили шивашкия цех към затвора. Техните героини шият национални знамена за държава, която никога не са виждали. Премиерата на спектакъла е на 31 март в Плевенския театър, а след това ще бъде представен и в Сливен. Актрисата играе затворничка в новия спектакъл “Пукнатини”

