Маски на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов влизат в Сатирата

Маски на актьорите Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов ще бъдат открити на 20 март в Сатиричния театър “Алеко Константинов”. Те ще бъдат в компанията на вече съществуващите на Георги Парцалев, Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Невена Коканова, Радой Ралин, Пепа Николова и Григор Вачков.