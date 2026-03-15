Учители, съученици и майката на Виктор Калев го гледаха на сцената в родния Златоград

Актьорът Виктор Калев се завърна у дома - изигра моноспектакъла си "Грамофонът" в родния си Златоград. А там, на първия ред, го гледаха майка му и брат му. В залата бяха още десетки негови съученици, учители и приятели от детството. "Да играя "Грамофонът" у дома, беше не просто представление, а среща със сърцето. Благодаря ви за любовта, топлината и обичта, с които ме прегърнахте. Понякога трябва да обиколиш света, за да си спомниш най-важното – че у дома е най-хубаво", написа актьорът в социалните мрежи.