Защо тази година щъркелите толкова подраниха и едва раздали си мартеничките, се чудехме къде да търсим цъфнало дърво, за да ги завържем - както поверието повелява. В последната седмица преди настъпването на астрономическата пролет и край малките и край големите градове побеля от едрите птици, символ на събудилата се природа. Могат да бъдат видени дори край София, а първите се върнаха от юг още навръх Баба Марта.

“Дойдоха малко по-рано и това е на късмет. Много вече остават и да зимуват у нас. Част от тях са слаби и болни и им е трудно да прелетят няколко хиляди километра, но зимите са по-топли, така е през последните 7-8 г.”, обясни климатологът от Софийския университет Симеон Матев. Пролетта вече идва по-рано, а и меките зими подлъгват растения и животни.

Топлата есен пък влияе на отлитането на щъркелите на юг. Септември е направо летен месец, през октомври вече често е над 20°. Като се прибави липсата на сняг през по-голямата част на ноември - те намират добра среда за живеене. Все повече щъркели зимуват у нас, но това не означава, че винаги ще е така, казва доц. Матев.

“Щъркелите имат чувство, свързано със Слънцето. Приготвят се да тръгват не защото е много топло, а защото, като намалее денят, знаят, че трябва да пътуват. И обратното, когато видят, че денят започва да се увеличава, тръгват на север”, обяснява климатологът. Читател на "24 часа" ни изпрати кадър и на първия щъркел в старозагорското село Ловец.

Голямо ято щъркели бе заснето още в края на февруари над Бургаските езера от Българското дружество за защита на птиците. Заради климатичните промени някои видове се завръщат по-рано, казва и Радослав Молдовански от ПЦ “Пода”. Всъщност птиците мигрират не защото им е студено през зимата, а защото не могат да си намерят достатъчно храна, обясни той пред БНР.

Най-известното щъркелово семейство у нас - Драго и Драга, обаче закъснява. Двойката стана риалити звезда, след като дружеството за защита на птиците сложи камера до гнездото в родното им с. Драгушиново до Самоков и от 6 г. тя е в Ютюб. Видеото се излъчва денонощно, а всекидневието на щъркелите предизвиква огромен интерес и се следи от хора от цял свят.

