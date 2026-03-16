Звездите вече са в "Долби тиътър" – започна нощта на "Оскарите"

98-ата церемония на наградите „Оскар" вече започна, а червеният килим пред "Долби тиътър" в Лос Анджелис събра едни от най-големите имена на киното. Сред първите забелязани звезди бяха Деми Мур и Кейт Хъдсън, която пристигна заедно с майка си Голди Хоун. Кейт Хъдсън с майка си Голди Хоун СНИМКА: РОЙТЕРС

По килима преминаха още Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Ема Стоун, Майкъл Б. Джордан, Итън Хоук, Джеси Бъкли, Бенисио дел Торо, Шон Пен и Стелан Скарсгард, Ан Хатауей.

Както всяка година най-големите звезди се появиха в последните минути преди началото на церемонията, придружени от стилисти и дизайнери, които до последно изглаждаха шлейфове, бижута и детайли по тоалетите им. Красивата Никол Кидман СНИМКА: РОЙТЕРС

Стартът е даден. Вечерта обещава оспорвана надпревара. Вампирската драма „Грешници" на режисьора Райън Куглър влиза в церемонията с 16 номинации, а политическият трилър „Битка след битка" на Пол Томас Андерсън има 13. За първи път е включена и категория за най-добър кастинг директор - много важен човек във всяка продукция, защото трябва да подбере най-подходящите актьори за ролите. Големият режисьор Стивън Спилбърг СНИМКА: РОЙТЕРС

Минути преди началото на церемонията напрежението по червения килим се усещаше. Последните лимузини спираха пред входа на "Долби тиътър", фотографите крещяха имената на звездите, а охраната бързаше да освободи пътя към залата. След миг вратите се затвориха и Холивудската нощ на "Оскарите" официално започна.