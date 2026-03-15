Крисия разкри за връзката си с Никола Цолов

Певицата Крисия Тодорова направи откровени признания за живота си в София, за трудните моменти след загубата на баща си и за връзката си с пилота Никола Цолов.

Тя разказва, че още като тийнейджър е усетила как започва да пораства и животът ѝ се променя.

„Честно казано беше сравнително скорошен момент, когато усетих, че пораствам. Може би бях на 12–13 години, когато усетих, че времето започва да се върти по друг начин. Но смятам, че имаме различни етапи на порастване – сега е друг", споделя тя.

Крисия се премества сама в София на 14 години, като първата година живее без семейството си.

„Първата година бях изцяло сама без семейството ми, но бързо се ориентирах, запознах се с готини хора и оттогава имам едни и същи приятели", казва тя пред Алекс Сърчаджиева в предаването "Животът по действителен случай" по Би Ти Ви.

По думите ѝ майка ѝ се е притеснявала много от това решение.

„Мен не ме беше страх, но майка ми – да. Тя и до ден днешен не може да осъзнае дали е направила правилното решение да ме пусне, но със сигурност е много горда с мен и с постиженията ми", признава певицата.

В началото животът в столицата я е впечатлил с много нови неща, включително и с различната храна.

„Това, което много ме вълнуваше в София първоначално, беше да пробвам различни видове храни тип junk food. Може би там съм изхарчила доста левове", признава тя с усмивка.

Крисия разказва, че е много близка със сестрите си и единствените им спорове са били за дрехи и гримове.

„Трудно преживях промените в тийнейджърството, но пък научих много. Сега като по-зрял човек осъзнавам колко по-прекрасно е понякога да минеш по по-трудния път", казва тя.

Певицата споделя и колко тежко е преживяла загубата на баща си преди три години.

„Комуникацията с баща ми беше малко разпокъсана, защото аз бях в София, а той в друг град. Можех още малко време да прекарам с него и това много ме удари. Осъзнах, че трябва да мина през това по възможно най-спокойния начин. Много сме вярващи вкъщи – вярваме, че всичко се случва с причина и той е винаги с нас", казва тя.

Крисия разказа и за момента, в който е научила трагичната новина.

„Дори не бях в града. Пътувахме натам и нямахме идея какво се случва. Прибрахме се вкъщи и мама ни го съобщи. Шокиращо е – особено първите седмици и месеци. Бях гневна, но всичко се оправя с прошка", признава певицата.

Тя говори и за връзката си с пилота Никола Цолов, с когото са заедно от пет месеца.

„Случайно се срещнахме. Първоначално се запознахме на едно социално място. Оказа се, че сме съседи. След това една година по-късно пак се видяхме и той ми каза, че тъкмо се е прибрал от Испания. Покани ме да излезем и оттогава сме заедно", разказва тя.

Двамата все още не живеят заедно, но поддържат връзката си, докато следват мечтите си.

„За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен. Но това ни учи на търпение. И двамата следваме мечтите си", казва тя.

Крисия признава, че ревността между тях съществува, но никога не преминава границите.

„И двамата сме ревниви до някаква степен, но никога не е излизало извън граници. Сигурни сме един в друг и понякога дори ни става смешно. Той е слънце за мен", споделя певицата.