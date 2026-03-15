Кинозвездите в Холивуд вече тръгнаха по червения килим за наградите "Оскар"

След броени минути започва церемонията по връчването на 98-ите награди „Оскар". Началото на шоуто е в 4,00 следобед местно време в Лос Анджелис (Pacific Time), което е 1 ч посред нощ наше време.

Още преди началото районът около "Долби тиътър" прилича повече на крепост, отколкото на празник. Полиция, метални огради, федерални агенти и десетки частни охранители контролират достъпа до събитието. Районът е под изключително засилена охрана – на място има и екипи с кучета за откриване на взривни устройства, а достъпът до зоната се проверява стриктно. Властите дори са изградили защитен периметър от около една миля около мястото на церемонията.

Лимузините пристигат една след друга като на парад. Първо по червения килим минават по-непознатите гости и част от участниците в церемонията, а през последния половин час преди началото започват да се появяват и най-големите звезди на Холивуд. Бела Торн позира на червения килим в "Долби тиътър" в Лос Анджелис. СНИМКА: РОЙТЕРС

От лимузините слизат актьори и актриси, сякаш излезли направо от приказка... или по-скоро от банков сейф. Диаманти навсякъде. Толкова блясък има по червения килим, че ако случайно изгаснат прожекторите, пак ще светне – този път от бижутата.

На килима вече се събират актьори, режисьори и продуценти от цял свят, а камерите следят всяка стъпка на звездите преди началото на най-важната вечер в киното.

След около 2 часа започва самата церемония.