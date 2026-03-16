Гъркиня спечели първия „Оскар“ за кастинг

98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар" ще остане в историята на Гърция не само с блясъка си, но и с едно дългоочаквано признание. Касандра Кулукунтис се превърна в първия кастинг директор, вдигнал златната статуетка в новосъздадената категория „Най-добър кастинг". Тя бе отличена за работата си по мащабния проект на Пол Томас Андерсън – „Една битка след друга" (One Battle After Another).

За първи път от 2001 г. Американската филмова академия добавя нова състезателна категория. Победата на Кулукунтис е кулминацията на десетилетна кампания на професионалистите в бранша, които настояваха, че подборът на актьори е ключов творчески процес, равен на режисурата и сценария.

„Този момент е за всички мои колеги, които през годините оставаха невидими в сенките на филмовите продукции," сподели емоционалната Кулукунтис от сцената на „Долби Тиътър". Тя не пропусна да се пошегува с дългогодишния си сътрудник Пол Томас Андерсън: „Пол, имам „Оскар" преди теб, което е абсолютно безумие!".

Журито и критиците бяха единодушни, че Кулукунтис е постигнала невъзможното в отличения филм – съчетаването на холивудски титани като Леонардо ди Каприо, Шон Пен и Бенисио дел Торо с абсолютното откритие на годината – младата Чейс Инфинити. Именно Кулукунтис открива дебютантката след изтощителен шестгодишен кастинг процес.

Фамилното име на Касандра носи тежестта на една от най-старите и влиятелни гръцки фамилии в корабоплаването. Родът Кулукунтис, чиито корени са от остров Касос, доминира в морския бизнес от средата на XIX век.

Вместо да избере сигурния път в семейния бизнес в Лондон или Пирея, Касандра решава да проправи свой собствен път в Холивуд. Нейният успех с „Оскар" се разглежда от гръцката общност като символ на модерната елада – космополитна, талантлива и способна да доминира в нови, креативни индустрии, без да губи връзката с корените си.

С това отличие Гърция записва поредната си златна страница в летописите на световното кино, доказвайки, че „гръцката следа" в Холивуд остава по-силна от всякога.