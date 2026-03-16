Ан Хатауей с блестяща кожа на "Оскарите". Фенове: Какво е направила на лицето си и защо

Ан Хатауей привлече вниманието на наградите "Оскар" с гладка и сияйна кожа на лицето.
Тя промотира „Дяволът носи Прада 2" – продължението на класическата ѝ комедия от 2006 г. „Дяволът носи Прада", която е базирана на автобиографичен роман, написан от бивша асистентка на Ана Уинтур във списание „Vogue".
В социалните мрежи обаче лицето й бе сред най-обсъжданите моменти от червения килим на наградите.
"Какво е направила на лицето си Ан Хатауей и защо", пишат потребители в социалната мрежа "Екс", а друг допълни: "Ан Хатауей дебютира с новото си лице".
„Новото лице на Ан Хатауей е смесица от лицата на младата Рене Зелвегер и Катрин Хейгъл", пише друг потребител.
Някои фенове спекулират, че актрисата си е сложила ботокс, докато други се чудят защо го е направила. Част от коментарите дори я определят като "неузнаваема".
Хатауей и Ана Уинтур бяха поканени да връчат наградата за най-добър костюмен дизайн, като по този начин отдадоха почит на филма с модна тематика, който ги свързва.