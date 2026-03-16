Вижте най-добрите звездни тоалети на „Оскарите“ (Галерия)

Червеният килим на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар" стартира с размах в неделя, като най-ярките звезди на Холивуд се събраха в „Долби Тиътър" в Лос Анджелис, облечени в най-бляскавите си тоалети, пише "Дейли мейл".
Ема Стоун заслепи всички с рокля в цвят на течно сребро от „Луи Вюитон", която обгръщаше фигурата ѝ. Стоун беше номинирана за най-добра актриса за ролята си в „Бугония", но в крайна сметка загуби от ирландската звезда Джеси Бъкли, за ролята ѝ в „Хамнет".
Никол Кидман бе облечена в ефирна рокля от "Шанел" с блестящ корсаж от сребърни пайети и колан с пера.
Риалити звездата Кайли Дженър пристигна на червения килим, облечена в червена рокля металик на "Скиапарели", за да подкрепи своя приятел Тимъти Шаламе, който беше номиниран за най-добър актьор, но загуби от Майкъл Б. Джордан.
Звездата от риалити шоуто привлече вниманието с изключително разголената си рокля, която имаше изрезка във формата на ключалка точно в основата на дълбокото деколте. Тя допълни визията си с изумителни 200-каратови бижута на Лорейн Шварц.
46-годишната Кейт Хъдсън изглеждаше като видение в скулптурна нефритовозелена рокля на "Джорджо Армани".
Роуз Бърн изглеждаше сензационно в елегантна черна рокля без ръкави от "Диор" с фина флорална бродерия.
Бърн беше номинирана за наградата за най-добра актриса за ролята си във филма „Ако имах крака, щях да те ритна".
Междувременно звездата от „Train Dreams" Фелисити Джоунс изглеждаше абсолютно ослепителна в мека пастелножълта рокля от "Прада".
Ел Фанинг се появи в сватбено бяла рокля от "Дживанши"
Джеси Бъкли изглеждаше като видение във впечатляваща рокля с открити рамене в дръзка комбинация от розово и червено.
Алисия Силвърстоун излъчваше вечна елегантност, пресъздавайки блясъка на Стария Холивуд в изискана черно-бяла рокля, съчетана с класически оперни ръкавици.
Бела Торн направи сензационно появяване в прозрачна черна рокля от "Гучи" с ръкави от пера.
Всички погледи бяха насочени към германската супермоделка Хайди Клум в блестяща рокля без ръкави.
Гуинет Палтроу привлече вниманието в бяла рокля от "Джорджо Армани" с дръзка, голяма цепка отстрани.
Ан Хатауей беше въплъщение на вечна елегантност, пресъздавайки блясъка на Стария Холивуд в зашеметяваща рокля от "Валентино".
Звездата от „Франкенщайн" Миа Гот заслепи всички с романтична бяла рокля.
Кирстен Дънст изглеждаше зашеметяващо в черна рокля от "Селин". Тя пристигна в компанията на съпруга си Джеси Племонс.
Теяна Тейлър показа невероятната си фигура в рокля с ресни от "Шанел". Тейлър беше номинирана за първи път за „Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за участието си във филма „Битка след битка".
Леонардо ди Каприо дебютира с нов външен вид, като се появи с мустаци на събитието.
Междувременно красавецът от „Брулени хълмове" Джейкъб Елорди заложи на класически смокинг.
Майкъл Б. Джордан, звездата на филма с най-много номинации за вечерта „Грешници", излъчваше естествена елегантност в изряден, монохромен черен костюм.
Бившата съпруга на Харви Уайнстийн, Джорджина Чапман, изглеждаше бляскаво на червения килим на тазгодишните Оскари, под ръка с приятеля си Адриен Броуди. Чапман, моден дизайнер, впечатли с набрана червена рокля, която подчертаваше стройната ѝ фигура.
Ава Дювърней изглеждаше като истинска холивудска сила, избирайки изискана рокля от „Луи Вюитон".
Звездата от „Марти Суприм" Одеса А'зион носеше черна рокля с дълбоко деколте и украшения.
Ариана Грийнблат излъчваше естествена елегантност в копринена винтидж рокля „Диор" с открити рамене.
Крис Еванс и съпругата му Алба Баптиста направиха една от първите си големи появи на червения килим, след като станаха родители. 44-годишната звезда от „Отмъстителите" и 28-годишната португалска актриса показаха своя вечен стил по-малко от пет месеца, след като посрещнаха първото си дете заедно.
Номинираната за най-добра актриса Ренате Рейнсве показа дългите си крака в пламенна червена рокля от „Луи Вюитон".
Зоуи Салдана се появи в прилепнала черна рокля на "Сейнт Лорент" с дантелен корсаж.
Ана Уинтур направи бляскаво влизане в черно сако и бяла рокля с релефна текстура.
Тамрон Хол беше сред първите пристигнали и впечатли всички с рокля на Бибху Мохапатра с ефектни ръкави, наподобяващи крила, и блестящи метални декорации.
Барби Ферейра направи ярко впечатление в царствена лилава рокля, дизайн на Зак Позен.
Ирландската звезда Кери Кондон привлече погледите в блестяща черна рокля с дълбоко деколте.
Кели Рипа избра рокля с блестящи пайети.
Пол Мескал демонстрира любовта си към приятелката си Грейси Абрамс, докато стъпваха на червения килим. Актьорът от „Хамнет" показа стила си в черен костюм с копринени ревери и свободна папийонка. Певицата Грейси заслепи всички с блестящ къс топ с бродерия и пола, които допълни с дълъг шифонен шал.
Звездата от „Грешници" Унми Мосаку показа бременното си коремче в смарагдова рокля с пайети.
Ейми Мадиган беше придружена от съпруга си Ед Харис на червения килим, преди да се качи на сцената, за да приеме „Оскар" за най-добра поддържаща актриса за мощното си изпълнение във филма „Оръжия".
Миналогодишната носителка на наградата за най-добра актриса, Мики Мадисън, заложи на готико-гламурна естетика, привличайки погледите в тъмночервена рокля „Диор" с дръзко разкрояване до бедрото.
В знак на почит към своята смразяваща кръвта роля в „Грешници", Джак О'Конъл шокира зрителите, показвайки собствените си вампирски зъби, които съчета с класически смокинг.
Зури Хол се появи в изумруденозелена рокля тип „русалка", която привличаше всички погледи на червения килим.
Стивън Спилбърг доведе внучката си Ив на церемонията. Ив е дъщеря на доведената дъщеря на Спилбърг, 49-годишната Джесика Кейпшоу.
Тери Сеймур зашемети всички с дълга до земята шоколадовокафява рокля, която подчертаваше завидната ѝ фигура.
Бенисио дел Торо запази класическия си стил с черен костюм и вратовръзка.
Чанинг Тейтъм изглеждаше като типичен холивудски сърцеразбивач в перфектно ушит черен костюм.
Нишел Търнър изглеждаше изискано в черна рокля без ръкави, която съчета с сребърна чантичка.
Ники Новак беше красавицата на бала в бяла рокля с пластове.
Педро Паскал изглеждаше елегантен в бяла риза с копчета, украсена с голямо цвете на гърдите, и чифт черни панталони с висока талия.
Рита Уилсън носеше блестяща черна рокля с дълбоко деколте.
Дерек Хоу демонстрира своя елегантен стил в изгладен бял блейзър, контрастиращ с черната му риза с копчета и официалните панталони.
За допълнителен финален щрих, бившият участник в „Танцувай със звездите" допълни визията си с вратовръзка и лъскави мокасини от лакирана кожа.
Стейси Айк беше въплъщение на блясъка в черно-бяла рокля.
Естефания Сото избра нежна рокля без ръкави в цвят праскова с подходящи обувки с отворени пръсти.
Амелия Димолденберг също беше сред първите, пристигнали на Оскарите, и премина по червения килим в зашеметяваща черна рокля.
Водещата на Ютуб сериала „Chicken Shop Date" заложи на дискретен грим и прическа, които допълни с ослепителни диамантени бижута.
Звездата от „Споменът за него" Маккена Грейс излъчваше принцеска аура в рокля в цвят на дъвка от Вера Уанг.
Междувременно Шон Пен не присъстваше на церемонията, когато спечели третия си „Оскар".
По-късно по време на церемонията Куглър най-накрая спечели първата си награда в категорията „Най-добър оригинален сценарий" за епичния си филм „Грешници".
Ейми Мадиган отнесе първата награда за вечерта. 75-годишната ветеранка спечели наградата за „Най-добра поддържаща женска роля" за участието си в свръхестествения мистериозен хорър на Зак Крегар „Оръжия".
Това беше една от най-оспорваните категории на вечерта, тъй като тя се състезаваше с Ел Фанинг – „Sentimental Value", Инга Ибсдотер Лилеас – „Sentimental Value", Унми Мосаку – „Грешници" и Теяна Тейлър – „Битка след битка".
Втората награда за вечерта беше революционна, тъй като „К-поп: Ловци на демони" спечели наградата за най-добър анимационен игрален филм. По-късно през вечерта филмът отново направи история, като спечели наградата за най-добра оригинална песен за хита „Golden".