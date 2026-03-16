Вижте най-добрите звездни тоалети на „Оскарите“ (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Червеният килим на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар" стартира с размах в неделя, като най-ярките звезди на Холивуд се събраха в „Долби Тиътър" в Лос Анджелис, облечени в най-бляскавите си тоалети, пише "Дейли мейл".

Ема Стоун заслепи всички с рокля в цвят на течно сребро от „Луи Вюитон", която обгръщаше фигурата ѝ. Стоун беше номинирана за най-добра актриса за ролята си в „Бугония", но в крайна сметка загуби от ирландската звезда Джеси Бъкли, за ролята ѝ в „Хамнет".

Никол Кидман бе облечена в ефирна рокля от "Шанел" с блестящ корсаж от сребърни пайети и колан с пера.

Риалити звездата Кайли Дженър пристигна на червения килим, облечена в червена рокля металик на "Скиапарели", за да подкрепи своя приятел Тимъти Шаламе, който беше номиниран за най-добър актьор, но загуби от Майкъл Б. Джордан.

Звездата от риалити шоуто привлече вниманието с изключително разголената си рокля, която имаше изрезка във формата на ключалка точно в основата на дълбокото деколте. Тя допълни визията си с изумителни 200-каратови бижута на Лорейн Шварц.

46-годишната Кейт Хъдсън изглеждаше като видение в скулптурна нефритовозелена рокля на "Джорджо Армани".

Роуз Бърн изглеждаше сензационно в елегантна черна рокля без ръкави от "Диор" с фина флорална бродерия.

Бърн беше номинирана за наградата за най-добра актриса за ролята си във филма „Ако имах крака, щях да те ритна".

Междувременно звездата от „Train Dreams" Фелисити Джоунс изглеждаше абсолютно ослепителна в мека пастелножълта рокля от "Прада".

Ел Фанинг се появи в сватбено бяла рокля от "Дживанши"

Джеси Бъкли изглеждаше като видение във впечатляваща рокля с открити рамене в дръзка комбинация от розово и червено.

Алисия Силвърстоун излъчваше вечна елегантност, пресъздавайки блясъка на Стария Холивуд в изискана черно-бяла рокля, съчетана с класически оперни ръкавици.

Бела Торн направи сензационно появяване в прозрачна черна рокля от "Гучи" с ръкави от пера.

Всички погледи бяха насочени към германската супермоделка Хайди Клум в блестяща рокля без ръкави.

Гуинет Палтроу привлече вниманието в бяла рокля от "Джорджо Армани" с дръзка, голяма цепка отстрани.

Ан Хатауей беше въплъщение на вечна елегантност, пресъздавайки блясъка на Стария Холивуд в зашеметяваща рокля от "Валентино".

Звездата от „Франкенщайн" Миа Гот заслепи всички с романтична бяла рокля.

Кирстен Дънст изглеждаше зашеметяващо в черна рокля от "Селин". Тя пристигна в компанията на съпруга си Джеси Племонс.

Теяна Тейлър показа невероятната си фигура в рокля с ресни от "Шанел". Тейлър беше номинирана за първи път за „Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за участието си във филма „Битка след битка".

Леонардо ди Каприо дебютира с нов външен вид, като се появи с мустаци на събитието.

Междувременно красавецът от „Брулени хълмове" Джейкъб Елорди заложи на класически смокинг.

Майкъл Б. Джордан, звездата на филма с най-много номинации за вечерта „Грешници", излъчваше естествена елегантност в изряден, монохромен черен костюм.

Бившата съпруга на Харви Уайнстийн, Джорджина Чапман, изглеждаше бляскаво на червения килим на тазгодишните Оскари, под ръка с приятеля си Адриен Броуди. Чапман, моден дизайнер, впечатли с набрана червена рокля, която подчертаваше стройната ѝ фигура.

Ава Дювърней изглеждаше като истинска холивудска сила, избирайки изискана рокля от „Луи Вюитон".

Звездата от „Марти Суприм" Одеса А'зион носеше черна рокля с дълбоко деколте и украшения.

Ариана Грийнблат излъчваше естествена елегантност в копринена винтидж рокля „Диор" с открити рамене.

Крис Еванс и съпругата му Алба Баптиста направиха една от първите си големи появи на червения килим, след като станаха родители. 44-годишната звезда от „Отмъстителите" и 28-годишната португалска актриса показаха своя вечен стил по-малко от пет месеца, след като посрещнаха първото си дете заедно.

Номинираната за най-добра актриса Ренате Рейнсве показа дългите си крака в пламенна червена рокля от „Луи Вюитон".

Зоуи Салдана се появи в прилепнала черна рокля на "Сейнт Лорент" с дантелен корсаж.

Ана Уинтур направи бляскаво влизане в черно сако и бяла рокля с релефна текстура.

Тамрон Хол беше сред първите пристигнали и впечатли всички с рокля на Бибху Мохапатра с ефектни ръкави, наподобяващи крила, и блестящи метални декорации.

Барби Ферейра направи ярко впечатление в царствена лилава рокля, дизайн на Зак Позен.

Ирландската звезда Кери Кондон привлече погледите в блестяща черна рокля с дълбоко деколте.

Кели Рипа избра рокля с блестящи пайети.

Пол Мескал демонстрира любовта си към приятелката си Грейси Абрамс, докато стъпваха на червения килим. Актьорът от „Хамнет" показа стила си в черен костюм с копринени ревери и свободна папийонка. Певицата Грейси заслепи всички с блестящ къс топ с бродерия и пола, които допълни с дълъг шифонен шал.

Звездата от „Грешници" Унми Мосаку показа бременното си коремче в смарагдова рокля с пайети.

Ейми Мадиган беше придружена от съпруга си Ед Харис на червения килим, преди да се качи на сцената, за да приеме „Оскар" за най-добра поддържаща актриса за мощното си изпълнение във филма „Оръжия".

Миналогодишната носителка на наградата за най-добра актриса, Мики Мадисън, заложи на готико-гламурна естетика, привличайки погледите в тъмночервена рокля „Диор" с дръзко разкрояване до бедрото.

В знак на почит към своята смразяваща кръвта роля в „Грешници", Джак О'Конъл шокира зрителите, показвайки собствените си вампирски зъби, които съчета с класически смокинг.

Зури Хол се появи в изумруденозелена рокля тип „русалка", която привличаше всички погледи на червения килим.

Стивън Спилбърг доведе внучката си Ив на церемонията. Ив е дъщеря на доведената дъщеря на Спилбърг, 49-годишната Джесика Кейпшоу.

Тери Сеймур зашемети всички с дълга до земята шоколадовокафява рокля, която подчертаваше завидната ѝ фигура.

Бенисио дел Торо запази класическия си стил с черен костюм и вратовръзка.

Чанинг Тейтъм изглеждаше като типичен холивудски сърцеразбивач в перфектно ушит черен костюм.

Нишел Търнър изглеждаше изискано в черна рокля без ръкави, която съчета с сребърна чантичка.

Ники Новак беше красавицата на бала в бяла рокля с пластове.

Педро Паскал изглеждаше елегантен в бяла риза с копчета, украсена с голямо цвете на гърдите, и чифт черни панталони с висока талия.

Рита Уилсън носеше блестяща черна рокля с дълбоко деколте.

Дерек Хоу демонстрира своя елегантен стил в изгладен бял блейзър, контрастиращ с черната му риза с копчета и официалните панталони.

За допълнителен финален щрих, бившият участник в „Танцувай със звездите" допълни визията си с вратовръзка и лъскави мокасини от лакирана кожа.

Стейси Айк беше въплъщение на блясъка в черно-бяла рокля.

Естефания Сото избра нежна рокля без ръкави в цвят праскова с подходящи обувки с отворени пръсти.

Амелия Димолденберг също беше сред първите, пристигнали на Оскарите, и премина по червения килим в зашеметяваща черна рокля.

Водещата на Ютуб сериала „Chicken Shop Date" заложи на дискретен грим и прическа, които допълни с ослепителни диамантени бижута.

Звездата от „Споменът за него" Маккена Грейс излъчваше принцеска аура в рокля в цвят на дъвка от Вера Уанг.

Междувременно Шон Пен не присъстваше на церемонията, когато спечели третия си „Оскар".

По-късно по време на церемонията Куглър най-накрая спечели първата си награда в категорията „Най-добър оригинален сценарий" за епичния си филм „Грешници".

Ейми Мадиган отнесе първата награда за вечерта. 75-годишната ветеранка спечели наградата за „Най-добра поддържаща женска роля" за участието си в свръхестествения мистериозен хорър на Зак Крегар „Оръжия".

Това беше една от най-оспорваните категории на вечерта, тъй като тя се състезаваше с Ел Фанинг – „Sentimental Value", Инга Ибсдотер Лилеас – „Sentimental Value", Унми Мосаку – „Грешници" и Теяна Тейлър – „Битка след битка".

Втората награда за вечерта беше революционна, тъй като „К-поп: Ловци на демони" спечели наградата за най-добър анимационен игрален филм. По-късно през вечерта филмът отново направи история, като спечели наградата за най-добра оригинална песен за хита „Golden".